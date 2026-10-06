В Германии запустили специальный тариф на электроэнергию для геймеров с мощными ПК
Три уровня потребления
- Casual Gamer (2 500 кВтч/год): для тех, кто проводит за играми от 10 часов в неделю, чтобы расслабиться после работы или в выходные.
- Pro Gamer (3 500 к·Втч/год): рассчитан на энтузиастов с топовыми ПК, несколькими мониторами, которые играют от 30 часов в неделю, занимаются стримингом, модингом или работают из дома.
- Gaming Households (5 000 кВт·ч/год): категория для семей или совместного жилья, где проживают два или более активных геймеров с суммарным временем в играх от 50 часов в неделю.
Почему энергетики заинтересовались геймерами
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