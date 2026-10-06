В Германии запустили специальный тариф на электроэнергию для геймеров с мощными ПК

В зависимости от активности и количества техники в доме, разработчики тарифа предлагают три категории с рассчитанным годовым объемом потребления.

Немецкая коммунальная компания SWK Energie из Крефельда представила новый специализированный тариф на электроэнергию под названием meinGaming. Проект ориентирован на владельцев мощных игровых систем, стримеров и семьи, в которых играют несколько человек.

Идея предложения заключается в более выгодном соотношении затрат для тех, кто потребляет много электроэнергии: тариф предусматривает относительно высокую фиксированную ежемесячную плату, но более низкую стоимость за каждый киловатт-час (кВт·ч). Кроме этого, поставщик гарантирует фиксацию цены сроком до 24 месяцев и уверяет, что 100% энергии поступает из возобновляемых источников, сообщает TechSpot.

Три уровня потребления

В зависимости от активности и количества техники в доме разработчики тарифа предлагают три категории с рассчитанным годовым объемом потребления:

Casual Gamer (2 500 кВтч/год): для тех, кто проводит за играми от 10 часов в неделю, чтобы расслабиться после работы или в выходные. Pro Gamer (3 500 к·Втч/год): рассчитан на энтузиастов с топовыми ПК, несколькими мониторами, которые играют от 30 часов в неделю, занимаются стримингом, модингом или работают из дома. Gaming Households (5 000 кВт·ч/год): категория для семей или совместного жилья, где проживают два или более активных геймеров с суммарным временем в играх от 50 часов в неделю.

Почему энергетики заинтересовались геймерами

Современное топовое железо требует значительных энергозатрат. К примеру, ПК с видеокартой Nvidia RTX 5090 и процессором Intel Core Ultra 9 285K при условии 30 часов игр в неделю потребляет около 1100 кВт·ч в год.