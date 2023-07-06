Apple существенно увеличит емкость аккумулятора в iPhone 15 — Finance.ua

Apple существенно увеличит емкость аккумулятора в iPhone 15 Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Apple существенно увеличит емкость аккумулятора в iPhone 15

По словам предполагаемого сотрудника Foxconn в разговоре с ITHome, линейка Apple iPhone 15 будет оснащена батареями большей емкости. По его словам, iPhone 15 получит 18% увеличение аккумулятора, iPhone 15 Plus и iPhone 15 Pro — +14%, а iPhone 15 Pro Max — +12%. В абсолютных числах изменения выглядят следующим образом:

Источник не имеет проверенного послужного списка инсайдов, но предполагаемые емкости кажутся правдоподобными. Предварительно известно, что iPhone 15 станет немного толще, что может означать увеличение размера батарей. Если учесть повышенную эффективность процессоров A16 и A17 Bionic, вся линейка новых iPhone может получить заметное увеличение времени автономной работы.

Также появилась новая информация об объеме памяти Apple iPhone 15. По слухам из той же Foxconn, iPhone 15 Pro получит минимум 256 ГБ накопитель, что вдвое больше минимальных 128 ГБ в актуальном поколении. Это будет одним из ключевых отличий между моделями Pro и не-Pro — iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат от 128 ГБ памяти.

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