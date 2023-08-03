Apple инвестирует полмиллиарда долларов для строительства заводов в Индии — Finance.ua
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Apple инвестирует полмиллиарда долларов для строительства заводов в Индии

Фондовый рынок
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Apple инвестирует полмиллиарда долларов для строительства заводов в Индии
Apple инвестирует полмиллиарда долларов для строительства заводов в Индии
Компания Foxconn, которая собирает львиную долю новых iPhone, вложит более полумиллиарда долларов в расширение производства в Индии.
Об этом пишет Reuters.
«Foxconn вложит 600 млн долл. в два проекта в индийском штате Карнатака по производству корпусов для iPhone и оборудования для создания чипов», — говорится в материале.
Отмечается, что на строительство завода по производству деталей к iPhone, который создаст 12 тыс. рабочих мест, будет выделено около 350 млн долларов. Остальную сумму компания использует для учреждения другого предприятия, которое будет собирать приборы для изготовления чипов.
«Foxconn, который собирает около 70% iPhone и является крупнейшим в мире производственным субподрядчиком, уже некоторое время диверсифицирует свои мощности за пределы Китая и на фоне вызванных COVID нарушений и геополитической напряженности», — отмечает Reuters.
По материалам:
Укрінформ
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