Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео)

Технологии&Авто
40
Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео)
Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео)
На неделе моды в Нью-Йорке Adobe впервые представила Project Primrose, инновационное платье с гибкими текстильными дисплеями. Разработка была реализована в сотрудничестве с британским дизайнером Кристианом Кованом, который интегрировал в одежду технологию «умной дисплейной ткани» от Adobe.
Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео)
Платье Кована состоит из 1264 жидкокристаллических «лепестков», вырезанных лазером из полимера, что позволяет отображать на них узоры и изображения, превращая платье в программируемый экран.
Дебют технологии состоялся в октябре 2023 на конференции Max, где Adobe впервые показала интерактивное платье с гибкими текстильными дисплеями. До этого Adobe экспериментировала с «умной дисплейной тканью» на плоских поверхностях и маленьких сумочках.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.