Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео) — Finance.ua

Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео) Сегодня 18:37 — Технологии&Авто

Adobe представила уникальное платье с гибким дисплеем (видео)

На неделе моды в Нью-Йорке Adobe впервые представила Project Primrose, инновационное платье с гибкими текстильными дисплеями. Разработка была реализована в сотрудничестве с британским дизайнером Кристианом Кованом, который интегрировал в одежду технологию «умной дисплейной ткани» от Adobe.

Платье Кована состоит из 1264 жидкокристаллических «лепестков», вырезанных лазером из полимера, что позволяет отображать на них узоры и изображения, превращая платье в программируемый экран.

Дебют технологии состоялся в октябре 2023 на конференции Max, где Adobe впервые показала интерактивное платье с гибкими текстильными дисплеями. До этого Adobe экспериментировала с «умной дисплейной тканью» на плоских поверхностях и маленьких сумочках.

noworries По материалам:

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