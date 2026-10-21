Украина опередила Польшу по количеству стартапов в Y Combinator

Украина опередила Польшу и заняла первое место среди стран Центральной и Восточной Европы по количеству стартапов с учредителями Y Combinator. В общей сложности есть 37 компаний с украинскими фаундерами против 34 польских.
Об этом свидетельствует исследование управляющего партнера венчурного фонда SMOK Ventures Бориса Муселяка.
Как считали стартапы из Центральной и Восточной Европы
Официальный каталог YC показывает всего около 30 компаний из региона. Однако он классифицирует стартапы по местоположению, а многие основатели из Центральной и Восточной Европы после запуска компании переезжают в США.
Чтобы более точно оценить количество таких компаний, Муселяк проанализировал все 6267 стартапов Y Combinator. Он проверил информацию об учредителях, портфелях 260 венчурных фондов региона и данные об инвестиционных раундах.
В результате он нашел 155 компаний Y Combinator с основателями Центральной и Восточной Европы. В 100 из них штаб-квартиры находятся в США.
Украина лидирует по количеству стартапов
Большинство таких стартапов имеют учредителей из Украины — 37 компаний. На втором месте Польша из 34.
В начале исследуемого периода, в 2012—2013 годах, лидировала Польша, однако в 2016 году Украина ее опередила и удерживает первое место.
В то же время 2026 год стал рекордным для Польши — в Y Combinator попали восемь компаний с польскими учредителями.
Какую долю в Y Combinator составляют стартапы региона
Стартапы Центральной и Восточной Европы все еще составляют небольшую часть Y Combinator. В последнее десятилетие их доля в отдельных наборах акселератора держится примерно на уровне 2−3%.
При этом местные венчурные фонды инвестируют не во всех учредителей из своего региона. Из 155 найденных компаний только 53 имеют среди известных инвесторов хотя бы один фонд из Центральной и Восточной Европы. Среди активных инвесторов в такие стартапы также американские Pioneer Fund, Rebel Fund и SV Angel.
Справка Finance.ua
Y Combinator — один из самых известных стартап-акселераторов мира. Через него в свое время прошли Airbnb, Stripe, DoorDash, Reddit и Coinbase.