Adobe выпустил приложение для создания видео и изображений на основе ИИ — Finance.ua

Adobe выпустил приложение для создания видео и изображений на основе ИИ
Компания Adobe Inc. выпустила отдельное мобильное приложение Firefly для Android и iOS для создания и редактирования изображений на основе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новое приложение предлагает такие возможности, как генеративная заливка, генеративное расширение, преобразование текста в изображение и в видео, преобразование изображения в видео.
Инструмент генеративной заливки позволяет легко удалить лишние элементы с фотографии — или добавить к изображению что-то, чего там не было.
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Сгенерированные видео длятся пять секунд.
Этот процесс создания на основе текста похож на аналогичные предложения от OpenAI Inc., Google Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc.
Эти функции уже давно вплетены в творческий набор программного обеспечения Adobe, который включает в себя Photoshop и Lightroom, но специальное приложение Firefly выводит их на первый план и позволяет пользователям экспериментировать с инструментами ИИ с помощью более упрощенного интерфейса.
Контент, созданный с помощью Firefly, синхронизируется с учетной записью пользователя Creative Cloud, что позволяет продолжить редактирование на компьютере.
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