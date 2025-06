Adobe выпустил приложение для создания видео и изображений на основе ИИ — Finance.ua

Adobe выпустил приложение для создания видео и изображений на основе ИИ 19.06.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Adobe выпустил приложение для создания видео и изображений на основе ИИ

Компания Adobe Inc. выпустила отдельное мобильное приложение Firefly для Android и iOS для создания и редактирования изображений на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Bloomberg

Новое приложение предлагает такие возможности, как генеративная заливка, генеративное расширение, преобразование текста в изображение и в видео, преобразование изображения в видео.

Инструмент генеративной заливки позволяет легко удалить лишние элементы с фотографии — или добавить к изображению что-то, чего там не было.

Сгенерированные видео длятся пять секунд.

Этот процесс создания на основе текста похож на аналогичные предложения от OpenAI Inc., Google Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc.

Эти функции уже давно вплетены в творческий набор программного обеспечения Adobe, который включает в себя Photoshop и Lightroom, но специальное приложение Firefly выводит их на первый план и позволяет пользователям экспериментировать с инструментами ИИ с помощью более упрощенного интерфейса.

Контент, созданный с помощью Firefly, синхронизируется с учетной записью пользователя Creative Cloud, что позволяет продолжить редактирование на компьютере.

