BYD работает над электрическим суперкаром с мощностью почти 3 000 л.с. — Finance.ua

BYD работает над электрическим суперкаром с мощностью почти 3 000 л.с. 16.08.2025, 02:19 — Технологии&Авто

BYD работает над электрическим суперкаром с мощностью почти 3 000 л.с.

Китайский автопроизводитель BYD подал документы в Министерство промышленности и информационных технологий КНР относительно новой модификации электрического суперкара Yangwang U9 — версии Track Edition.

Об этом пишет NotebookCheck, ссылаясь на Cnevpost.

Что известно

Согласно техническим характеристикам, каждое из четырех колес будет оснащено отдельным электродвигателем мощностью 744,57 л.с., что обеспечивает общую мощность в 2977 л.с. Это более чем вдвое превышает показатели базовой модели U9, имеющей 1287 л.с.

Обновленный суперкар получит аэродинамические усовершенствования кузова, в частности карбоновую крышу, заднее антикрыло и диффузор с регулируемыми лопастями.

Опционально доступны карбоновый передний сплиттер и электрическое заднее антикрыло.

Автомобиль будет иметь колеса диаметром 20 дюймов, длину 4,97 м, ширину 2,03 м, высоту 1,31 м и колесную базу 2,90 м. Снаряженный вес авто будет составлять 2480 кг, а максимальная скорость — 350 км/ч.

Кроме этого, версия Track Edition получит усиленный тормоз для безопасного торможения при экстремальных нагрузках.

BYD, скорее всего, будет использовать новую технологию высокоскоростных электродвигателей, вращающихся со скоростью более 30 000 об/мин. Такие двигатели уже используются в моделях Han L EV и Tang L EV, представленных во втором квартале 2025 года.

Стандартная модель Yangwang U9 сейчас стоит в Китае около $233 840. Вероятно, версия Track Edition получит гораздо более высокую цену.

