BYD работает над электрическим суперкаром с мощностью почти 3 000 л.с. — Finance.ua

BYD работает над электрическим суперкаром с мощностью почти 3 000 л.с.
Китайский автопроизводитель BYD подал документы в Министерство промышленности и информационных технологий КНР относительно новой модификации электрического суперкара Yangwang U9 — версии Track Edition.
Что известно
Согласно техническим характеристикам, каждое из четырех колес будет оснащено отдельным электродвигателем мощностью 744,57 л.с., что обеспечивает общую мощность в 2977 л.с. Это более чем вдвое превышает показатели базовой модели U9, имеющей 1287 л.с.
Обновленный суперкар получит аэродинамические усовершенствования кузова, в частности карбоновую крышу, заднее антикрыло и диффузор с регулируемыми лопастями.
Опционально доступны карбоновый передний сплиттер и электрическое заднее антикрыло.
Автомобиль будет иметь колеса диаметром 20 дюймов, длину 4,97 м, ширину 2,03 м, высоту 1,31 м и колесную базу 2,90 м. Снаряженный вес авто будет составлять 2480 кг, а максимальная скорость — 350 км/ч.
Кроме этого, версия Track Edition получит усиленный тормоз для безопасного торможения при экстремальных нагрузках.
BYD, скорее всего, будет использовать новую технологию высокоскоростных электродвигателей, вращающихся со скоростью более 30 000 об/мин. Такие двигатели уже используются в моделях Han L EV и Tang L EV, представленных во втором квартале 2025 года.
Стандартная модель Yangwang U9 сейчас стоит в Китае около $233 840. Вероятно, версия Track Edition получит гораздо более высокую цену.
