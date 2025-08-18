ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото) — Finance.ua
ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)

Технологии&Авто
ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)
ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)
Эксперты составили список из пяти дизельных авто, которым чаще всего требуется ремонт, опираясь на типовые неисправности и отзывы владельцев, пишет mmr.net.ua.

1. BMW X5 (E70) 3.0d

ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)
Дизельный кроссовер этого поколения страдает проблемами с турбиной, выхлопной системой и топливными форсунками. Типичные неисправности включают быстрый износ вихревых заслонок и выход из строя топливной аппаратуры, что приводит к дорогостоящим ремонтам.

2. Mazda 6 2.2 Diesel

ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)
Этот автомобиль чувствителен к качеству топлива, что часто вызывает проблемы. Самые распространенные поломки: засор сажевого фильтра (DPF), неисправности форсунок и турбины. Дизельная версия Mazda 6 известна своей ненадежностью в эксплуатации.

3. Volkswagen Passat B6 2.0 TDI (2005−2010)

ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)
Дизельные двигатели Passat имеют конструктивные недостатки в топливной системе. Владельцы сталкиваются с износом масляной помпы, поломками турбины и необходимостью дорогостоящего ремонта форсунок, что делает автомобиль рискованным выбором на вторичном рынке.

4. Renault Laguna III 2.0 dCi

ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)
Эта модель часто подводит из-за проблем с электроникой и топливной системой. Типичные неисправности включают в себя сбои в электронных блоках, поломки системы впрыска и турбины, что приводит к частым визитам на СТО.

5. Peugeot 407 2.0 HDi

ТОП-5 дизельных авто, которые чаще всего ломаются — мнение экспертов (фото)
Хотя двигатель может быть выносливым, слабые места — навесное оборудование и электроника. Владельцы сообщают о проблемах с EGR-клапаном, неисправностях в электропроводке и быстром засорении сажевого фильтра (DPF).
Эти модели, несмотря на привлекательные характеристики или цену на вторичном рынке, часто создают значительные затраты на ремонт. Водителям, рассматривающим покупку дизельного авто, следует тщательно проверять техническое состояние перед покупкой.
По материалам:
Finance.ua
Авто
