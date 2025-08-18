Езда без автокресла: имеет ли значение возраст ребенка — Finance.ua

Езда без автокресла: имеет ли значение возраст ребенка Сегодня 23:39 — Технологии&Авто

Езда без автокресла: имеет ли значение возраст ребенка

С 25 октября 2023 года в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, среди которых были и поправки относительно использования автокресел.

Дети, рост которых до 150 сантиметров, должны находиться в специальных удерживающих устройствах, независимо от возраста.

Для безопасности на дороге производители предлагают разные модели автокресел: от вариантов для новорожденных до моделей для детей до 12 лет. Также существуют универсальные автокресла, которые подходят для нескольких возрастов сразу.

Каковы штрафы

Нарушение этого правила может дорого стоить водителю. Если ребенка перевозят без автокресла, штраф составит 510 гривен.

В случае повторного нарушения его сумма увеличивается до 850 гривен.

В то же время, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, использовать автокресло уже необязательно. Однако, независимо от возраста и роста, маленькие пассажиры всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

