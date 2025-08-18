Езда без автокресла: имеет ли значение возраст ребенка — Finance.ua

Езда без автокресла: имеет ли значение возраст ребенка
С 25 октября 2023 года в Украине вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, среди которых были и поправки относительно использования автокресел.
Дети, рост которых до 150 сантиметров, должны находиться в специальных удерживающих устройствах, независимо от возраста.
Для безопасности на дороге производители предлагают разные модели автокресел: от вариантов для новорожденных до моделей для детей до 12 лет. Также существуют универсальные автокресла, которые подходят для нескольких возрастов сразу.
Каковы штрафы
- Нарушение этого правила может дорого стоить водителю. Если ребенка перевозят без автокресла, штраф составит 510 гривен.
- В случае повторного нарушения его сумма увеличивается до 850 гривен.
В то же время, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, использовать автокресло уже необязательно. Однако, независимо от возраста и роста, маленькие пассажиры всегда должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
