Acura RSX дебютировал как кроссовер — Finance.ua

Модель Acura RSX возвращается как электрический кроссовер. Но в отличие от ZDX он использует совершенно новую платформу электромобилей Honda.
Около 25 лет назад Acura RSX дебютировал как преемник Integra, и он в значительной степени продолжил путь этого автомобиля — как более изысканная версия Honda Civic.
Теперь RSX возвращается как нечто совсем иное, электрический кроссовер с крышей фастбэка. Acura дебютирует с новым прототипом RSX на Неделе автомобилей в Монтерее, и это анонс электромобиля, который скоро появится.
В отличие от ZDX, использующего архитектуру электромобилей Ultium от GM, RSX — это собственная разработка. Это будет первый серийный автомобиль на новой платформе электромобилей Honda, дебютировавшей с концептами Honda 0 Series, и Acura планирует строить его на той же линии в Мэрисвилле (штат Огайо), что и Integra с бензиновым двигателем.
Acura называет модель «прототипом», но обычно прототипы Honda очень близки к будущим серийным моделям. Так что примерно так будет выглядеть новый RSX, хотя желтая окраска, видимо, будет опцией.
Технически в RSX будет полный привод с двумя двигателями, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и тормоза марки Brembo. Прототип установлен на 21-дюймовых колесах, а Acura говорит, что широкая задняя часть вдохновлена вторым поколением NSX.
RSX также станет первым продуктом Honda, который будет работать с новой информационно развлекательной системой автопроизводителя ASIMO OS, названной в честь его любимого человекоподобного робота. Acura считает это «программно-определенным» автомобилем с ОС, изучающим пользовательские настройки, и системой, которая может обрабатывать обновления программного обеспечения по беспроводной сети.
RSX также получит зарядный порт North American Charging Standard (NACS) в стиле Tesla и будет заряжаться от автомобиля до зарядки, поэтому его можно использовать фактически как своеобразный генератор.
Однако некоторые детали еще не обнародованы: размер аккумулятора, запас хода и самое главное — цена. Однако поскольку RSX меньше ZDX, можно предположить, что он будет дешевле.
