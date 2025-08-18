Электромобиль BMW i3 нового поколения выйдет в 2026 году на базе «New Class» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электромобиль BMW i3 нового поколения выйдет в 2026 году на базе «New Class»

Технологии&Авто
13
Электромобиль BMW i3 нового поколения выйдет в 2026 году на базе «New Class»
Электромобиль BMW i3 нового поколения выйдет в 2026 году на базе «New Class»
BMW готовит серьезный шаг в развитии электромобильности — с 2026 года модель BMW i3 выйдет на рынок в новом поколении, построенном на платформе New Class. Она обещает технологические инновации, современный дизайн и повышенную энергоэффективность.
Как сообщает Notebookcheck, «New Class» — это специально разработанная электрическая платформа, которая станет основой не только для i3, но и для других моделей, в частности BMW iX3.
Она предназначена для повышения производительности, снижения энергопотребления и обеспечения полной интеграции цифровых решений во все системы автомобиля.
Электромобиль BMW i3 нового поколения выйдет в 2026 году на базе «New Class»
Облик нового i3 базируется на концепте BMW Vision New Class, впервые представленном на выставке IAA Mobility 2023. Модель сочетает чистые линии и минимализм с обновленным прочтением классических дизайнерских решений BMW.
BMW делает акцент на экологичности, внедряя концепцию «Secondary First» — приоритетное использование переработанных материалов. К примеру, корпус высоковольтной батареи будет содержать до 30% вторичного алюминия, что поможет сократить выбросы CO₂ на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.
Наряду с новым i3 компания планирует выпустить и спортивную электрическую модификацию BMW iM3. Ее производство начнется в марте 2027 года. Автомобиль получит четырехмоторную систему привода, специальные сиденья M-серии и опционный карбон-керамический тормоз.
По материалам:
double.news
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems