Электромобиль BMW i3 нового поколения выйдет в 2026 году на базе «New Class» — Finance.ua

BMW готовит серьезный шаг в развитии электромобильности — с 2026 года модель BMW i3 выйдет на рынок в новом поколении, построенном на платформе New Class. Она обещает технологические инновации, современный дизайн и повышенную энергоэффективность.

Как сообщает Notebookcheck , «New Class» — это специально разработанная электрическая платформа, которая станет основой не только для i3, но и для других моделей, в частности BMW iX3.

Она предназначена для повышения производительности, снижения энергопотребления и обеспечения полной интеграции цифровых решений во все системы автомобиля.

Облик нового i3 базируется на концепте BMW Vision New Class, впервые представленном на выставке IAA Mobility 2023. Модель сочетает чистые линии и минимализм с обновленным прочтением классических дизайнерских решений BMW.

BMW делает акцент на экологичности, внедряя концепцию «Secondary First» — приоритетное использование переработанных материалов. К примеру, корпус высоковольтной батареи будет содержать до 30% вторичного алюминия, что поможет сократить выбросы CO₂ на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

Наряду с новым i3 компания планирует выпустить и спортивную электрическую модификацию BMW iM 3 . Ее производство начнется в марте 2027 года. Автомобиль получит четырехмоторную систему привода, специальные сиденья M-серии и опционный карбон-керамический тормоз.

