Теперь в WhatsApp можно планировать групповые звонки — Finance.ua

Теперь в WhatsApp можно планировать групповые звонки

Meta добавил в WhatsApp новые функции для групповых звонков, включая возможность планирования встреч и «поднятие руки». Это приближает мессенджер к уровню Zoom и Google Meet.

С 14 августа WhatsApp позволяет планировать групповые звонки непосредственно на вкладке «Звонки». Пользователи могут нажать «+» и выбрать «Запланировать звонок», пригласить участников и отправить им ссылку. Оно откроет доступ к встрече в указанное время и позволит добавить событие в календарь. Участники получат уведомление, когда пора присоединиться.

Помимо планирования, WhatsApp добавил:

функцию «поднять руку» — чтобы дать знать, что вы хотите выразиться;

эмодзи-реакции во время звонков;

отображение списка участников во вкладке «Звонки».

WhatsApp, который в 2009 году начинал как приложение для обмена сообщениями, все больше интегрирует инструменты для удаленной работы. Новые функции делают его более удобным для командных встреч, что раньше было преимуществом Zoom и Google Meet.

