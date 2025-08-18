Теперь в WhatsApp можно планировать групповые звонки — Finance.ua
Теперь в WhatsApp можно планировать групповые звонки

Meta добавил в WhatsApp новые функции для групповых звонков, включая возможность планирования встреч и «поднятие руки». Это приближает мессенджер к уровню Zoom и Google Meet.
С 14 августа WhatsApp позволяет планировать групповые звонки непосредственно на вкладке «Звонки». Пользователи могут нажать «+» и выбрать «Запланировать звонок», пригласить участников и отправить им ссылку. Оно откроет доступ к встрече в указанное время и позволит добавить событие в календарь. Участники получат уведомление, когда пора присоединиться.
Теперь в WhatsApp можно планировать групповые звонки
Помимо планирования, WhatsApp добавил:
  • функцию «поднять руку» — чтобы дать знать, что вы хотите выразиться;
  • эмодзи-реакции во время звонков;
  • отображение списка участников во вкладке «Звонки».
WhatsApp, который в 2009 году начинал как приложение для обмена сообщениями, все больше интегрирует инструменты для удаленной работы. Новые функции делают его более удобным для командных встреч, что раньше было преимуществом Zoom и Google Meet.
По материалам:
vctr.media
