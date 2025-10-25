0 800 307 555
Гибриды на самом деле не намного лучше для окружающей среды, чем бензиновые автомобили, — исследование

Технологии&Авто
8
Гибридные электромобили с зарядкой (PHEV) на практике генерируют почти в пять раз большие объемы выбросов, чем заявляют производители.
Об этом говорится в отчете неправительственных европейских организаций T&E.
Автопроизводители продвигают плагин-гибриды как компромисс между бензиновыми и полностью электрическими моделями: позволяют преодолевать большие расстояния без подзарядки, чем электромобили и одновременно на 75% меньше загрязняют окружающую среду, чем традиционные автомобили.
«Плагин-гибриды — одно из крупнейших мошенничеств в истории автомобилестроения. Они выбрасывают почти столько же, сколько бензиновые автомобили», — заявляет Люсьен Матье из T&E.
Однако анализ данных о выбросах 127 тысяч гибридов, зарегистрированных в Европе в 2023 году, показал, что они выбрасывают всего на 19% меньше углерода, чем бензиновые и дизельные автомобили.
Разница между заявленными (слева) и реальными (справа) выбросами бензиновых автомобилей и плагин-гибридов
Даже при движении в электрическом режиме гибриды потребляют в среднем три литра бензина на 100 километров.
В результате они выбрасывают 68 граммов углерода на километр, пройденный в электрическом режиме, и это в 8,5 раза больше, чем заявляют официальные тесты.
Это объясняется тем, что электродвигатели в гибридах обычно обладают недостаточной мощностью для высоких скоростей или крутых подъемов, поэтому должен включаться двигатель внутреннего сгорания.
В целом двигатель обеспечивает мощность почти на треть расстояния, пройденного в электрическом режиме.
При этом водители тратят на заправку и зарядку плагин-гибридов на 500 евро больше в год, чем заявлено — из-за скрытого потребления топлива и электричества.
Также гибриды с подзарядкой еще и дороже в покупке, чем электромобили: в Германии, Франции и Великобритании в среднем разница составляет 15,2 тысячи евро.
Большие аккумуляторы делают автомобили более тяжелыми и, следовательно, сжигают больше топлива в режиме двигателя. Также потребляют больше энергии, когда ездят на аккумуляторе.
Наибольший разрыв между официальными и реальными выбросами имеют гибриды Mercedes-Benz: 494%. А гибриды GLE-класса превышают официальное значение на 611%.
Недооценка выбросов от гибридов позволила четырем основным группам автопроизводителей избежать штрафов на сумму более 5 миллиардов евро в период между 2021 и 2023 годами.
По материалам:
Хмарочос
