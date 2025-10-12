Самые популярные гибридные авто сентября: новые и б/у Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Украинский автопарк продолжает пополняться гибридными легковыми автомобилями (HEV и PHEV). В частности, в сентябре украинцы приобрели более 2,6 тыс. таких машин, что на 30% превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные новые гибридные авто

По данным аналитиков, доля новых автомобилей в этом количестве составляла 52%, тогда как в прошлом году она достигала 60%.

Самой популярной моделью в сентябре остался Toyota RAV4 — 280 зарегистрированных авто.

На втором месте — Toyota Yaris Cross (84 авто), а третью позицию занял автомобиль Toyota Camry (77 авто).

Лидеры среди б/у гибридов

Первенство хранит Toyota Prius (78 авто). В тройку лидеров также вошли Ford Escape и Ford Fusion US — по 73 авто каждый.

обычные номерные знаки, такие же, как для авто с традиционным типом двигателя. Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что во время регистрации гибридных автомобилей в сервисных центрах МВД владельцы получаюттакие же, как для авто с традиционным типом двигателя.

Зато транспортные средства, в которых двигатель исключительно электрический, при государственной регистрации в сервисных центрах МВД получают «зеленые» номерные знаки.

