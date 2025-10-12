Самые популярные гибридные авто сентября: новые и б/у
Украинский автопарк продолжает пополняться гибридными легковыми автомобилями (HEV и PHEV). В частности, в сентябре украинцы приобрели более 2,6 тыс. таких машин, что на 30% превышает показатели прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Самые популярные новые гибридные авто
По данным аналитиков, доля новых автомобилей в этом количестве составляла 52%, тогда как в прошлом году она достигала 60%.
Самой популярной моделью в сентябре остался Toyota RAV4 — 280 зарегистрированных авто.
На втором месте — Toyota Yaris Cross (84 авто), а третью позицию занял автомобиль Toyota Camry (77 авто).
Лидеры среди б/у гибридов
Первенство хранит Toyota Prius (78 авто). В тройку лидеров также вошли Ford Escape и Ford Fusion US — по 73 авто каждый.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что во время регистрации гибридных автомобилей в сервисных центрах МВД владельцы получают обычные номерные знаки, такие же, как для авто с традиционным типом двигателя.
Зато транспортные средства, в которых двигатель исключительно электрический, при государственной регистрации в сервисных центрах МВД получают «зеленые» номерные знаки.
