Kia завершает производство Soul после 16 лет на рынке

Технологии&Авто
Компания Kia America объявила о завершении выпуска модели Soul — одного из самых популярных и одновременно самых известных автомобилей бренда. 2025 год станет последним для этой модели, а производство завершится уже в октябре.
Об этом сообщает Motor1.

История модели Soul

Модель дебютировала в 2009 году и за три поколения разошлась тиражом более 1,5 миллиона экземпляров в США.
На старте Kia позиционировала Soul как конкурента Scion xB — компактного «коробчатого» автомобиля с молодежным дизайном.
Впрочем, настоящую популярность он приобрел среди старших покупателей, которых привлекли удобная посадка, высокая позиция за рулем и легкий доступ в салон.
Самым известным Soul стал благодаря серии креативных рекламных роликов с анимационными хомяками.
Хотя часть аудитории их не восприняла, именно эта кампания помогла Kia закрепиться на американском рынке — продажи бренда в США утроились, а Soul стал символом превращения компании из «бюджетного» производителя в полноценного игрока среди массовых брендов.
Однако в последние годы популярность модели резко упала: если в 2015 году Kia продала почти 150 тысяч Soul, то в прошлом году — лишь примерно 53 тысячи.
Основными бестселлерами компании теперь стали более крупные кроссоверы — Sportage, Sorento и Telluride, тогда как часть потенциальных клиентов Soul перетянули Seltos и новый K4 Hatchback.
Решение снять модель с производства отражает общие тенденции отрасли: из-за пошлин продажа недорогих импортных авто стала экономически невыгодной, а Soul производился именно в Корее.
Учитывая, что нынешнее поколение дебютировало в 2019 году, модель и так близилась к завершению жизненного цикла.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
