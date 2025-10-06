Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото) 06.10.2025, 00:33 — Технологии&Авто

В европейском С-классе остается меньше игроков. Поэтому Kia K4 с новыми силами бросит вызов VW Golf — это дешевый и опасный соперник немецкого хэтчбека.

О машине рассказывает Carscoops.

Новая Kia K4 готова к выходу на рынок. Пока что есть британская цена — в пересчете на евро — от 29 800. В континентальной Европе будет еще дешевле, но даже так цена Volkswagen Golf выше на 2500 евро.

Новый бюджетник Kia K4 2025 года предлагается покупателям с практичными кузовами седан (в США) и хэтчбек. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек заменил Kia Ceed.

Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, грубый и «угрюмый» вид — смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задней двери интегрированы в стойки крыши.

Бюджетник Kia K4 2025 года на рынке встретит несколько соперников помимо Golf: Skoda Octavia, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308. В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.).

