0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото)

Технологии&Авто
32
Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото)
Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото)
В европейском С-классе остается меньше игроков. Поэтому Kia K4 с новыми силами бросит вызов VW Golf — это дешевый и опасный соперник немецкого хэтчбека.
О машине рассказывает Carscoops.
Новая Kia K4 готова к выходу на рынок. Пока что есть британская цена — в пересчете на евро — от 29 800. В континентальной Европе будет еще дешевле, но даже так цена Volkswagen Golf выше на 2500 евро.
Новый бюджетник Kia K4 2025 года предлагается покупателям с практичными кузовами седан (в США) и хэтчбек. Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. А хэтчбек заменил Kia Ceed.
Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото)
Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, грубый и «угрюмый» вид — смело и необычно. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задней двери интегрированы в стойки крыши.
Читайте также
Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото)
Бюджетник Kia K4 2025 года на рынке встретит несколько соперников помимо Golf: Skoda Octavia, Toyota Corolla, Honda Civic, Renault Megane, Peugeot 308. В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.).
По материалам:
Обозреватель
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems