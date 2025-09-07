Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage 2025 года Сегодня 06:11 — Технологии&Авто

Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage 2025 года

Недорогой кроссовер Kia Sportage соперничает с Toyota RAV4 и является одним из бестселлеров популярного сегмента. После модернизации машина вышла на рынок — в том числе в Украине.

О модели Kia Sportage 2025 года после обновления сообщили на сайте компании.

Кроссовер выглядит более современно. Традиционно производитель смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга. Все именно так и вышло.

Новый Kia Sportage получил измененную переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски.

Изменилось оформление салона Kia Sportage 2025. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы.

Двигатели Kia Sportage 2025 года в Украине:

бензин 1,6 л (150 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.).

Цена Kia Sportage 2025 года в Украине стартует с 1 262 316 грн за бензиновый вариант. Дизельный кроссовер оценили по меньшей мере в 1 508 034 грн.

Обозреватель По материалам:

