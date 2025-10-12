0 800 307 555
Honda ускоряет разработку новых авто, используя передовые симуляторы

Технологии&Авто
Один из самых крупных японских автопроизводителей Honda Motor ускоряет разработку новых авто, используя передовые симуляторы, с помощью которых можно проверять такие функции как комфорт езды без использования реальных автомобилей.
Об этом сообщает телеканал NHK.

Как тестируют авто

Новый симулятор виртуальной реальности, установленный в центре разработки Honda к северу от Токио, позволяет тестировать комфорт езды каждой отдельной моделью автомобиля на тестовой трассе, которая проектируется на экран вокруг автомобиля, окружающего автомобиль.
По словам представителей компании, опыт вождения воспроизводится с помощью программного обеспечения, разработанного французским партнером Honda, позволяющего достаточно точно определять изменения вибрации автомобиля и комфорт езды в салоне в зависимости от дорожного покрытия и отличий в используемых деталях.

Сколько времени можно сэкономить

В компании утверждают, что применение такого симулятора может сократить время испытаний новой модели авто примерно на 40% по сравнению с реальными автомобилями.
Главный инженер исследовательского центра Honda Цубоучи Ацуши в комментариях СМИ отметил, что разработка новых автомобилей у американских, европейских и китайских автопроизводителей постоянно ускоряется, и чтобы не проиграть конкурентам компании Honda нужно внедрять новейшие технологии для создания новых моделей авто.
Телеканал отмечает, что Honda не единственный японский автопроизводитель, стремящийся сократить время разработки. Мазда Motor, например, использует искусственный интеллект для создания своих двигателей.
По материалам:
Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
