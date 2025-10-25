WhatsApp ограничит количество сообщений незнакомым людям
Ежемесячные лимиты коснутся пользователей и предприятий, которые посылают сообщения без ответа неизвестным контактам. Тестирование в WhatsApp запустят в ближайшие недели.
Об этом сообщает TechCrunch.
Как будут работать ограничения на сообщения в WhatsApp
Все сообщения от незнакомцев будут учитываться в их лимите, если не получат ответа.
Даже если вы сами пошлете текстовые месседжи неизвестному контакту — их количество зачтут вам, если тот не ответит.
Если компания или лицо приблизится к лимиту, WhatsApp покажет ему остаток доступных сообщений во всплывающем окне.
Если же пересечет предел — возможность отправки сообщения без ответа будет заблокирована.
Таким образом компания Meta пытается решить проблему спама. В комментарии TechCrunch она сообщила, что новые ограничения испытают в нескольких странах в ближайшие недели.
Впрочем, Meta уверяет, что рядовые пользователи не пострадают, ведь обычно не достигают лимита в обмене сообщениями.
Правда, каким будет этот лимит — компания не уточнила, поскольку тестирует разные пределы на разных рынках.
