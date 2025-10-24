Мировой рынок электромобилей установил исторический рекорд продаж
В сентябре 2025 года в мире было продано 2,1 млн электромобилей, что является самым высоким месячным показателем за всю историю.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома, ссылаясь на данные Benchmark Mineral Intelligence.
В пресс-службе рассказали, что такие показатели стали возможны благодаря рекордному спросу на основных рынках, таких как США, Китай, Европа и Южная Корея.
С начала года продажи электромобилей выросли на 26%, достигнув 14,7 млн единиц.
Продажи электромобилей за девять месяцев 2025 года выросли:
- в Китае — на 24% (9 млн единиц);
- в Европе — на 32% (3 млн единиц);
- в Северной Америке — на 11% (1,5 млн единиц);
- в остальных странах мира — на 48% (1,2 млн единиц).
Европейский рынок в сентябре достиг рекордного уровня — 427 000 электрокаров, что на 36% больше, чем в прошлом году, и на 55% больше, чем в августе.
В Великобритании, по данным пресс-службы, росту способствовали новые регистрационные номера и правительственный грант на покупку EV, введенный в июле 2025 года. В Германии ожидают новый всплеск продаж после принятия пакета стимулов в 3 млрд евро, который начнет действовать в следующем году.
Американский рынок показал второй месячный максимум подряд — продажи выросли на 66% год к году. Покупатели спешили воспользоваться федеральными налоговыми кредитами, утратившими силу 30 сентября.
Аналитики ожидают спада спроса в четвертом квартале, но производители снижают цены, чтобы удержать клиентов.
В Китае в сентябре было продано 1,3 млн электрокаров, из них более 800 000 — батарейных (BEV).
