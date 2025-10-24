Мировой рынок электромобилей установил исторический рекорд продаж Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

Мировой рынок электромобилей установил исторический рекорд продаж

В сентябре 2025 года в мире было продано 2,1 млн электромобилей, что является самым высоким месячным показателем за всю историю.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома, ссылаясь на данные Benchmark Mineral Intelligence.

В пресс-службе рассказали, что такие показатели стали возможны благодаря рекордному спросу на основных рынках, таких как США, Китай, Европа и Южная Корея.

С начала года продажи электромобилей выросли на 26%, достигнув 14,7 млн единиц.

Продажи электромобилей за девять месяцев 2025 года выросли:

в Китае — на 24% (9 млн единиц);

в Европе — на 32% (3 млн единиц);

в Северной Америке — на 11% (1,5 млн единиц);

в остальных странах мира — на 48% (1,2 млн единиц).

Европейский рынок в сентябре достиг рекордного уровня — 427 000 электрокаров, что на 36% больше, чем в прошлом году, и на 55% больше, чем в августе.

В Великобритании, по данным пресс-службы, росту способствовали новые регистрационные номера и правительственный грант на покупку EV, введенный в июле 2025 года. В Германии ожидают новый всплеск продаж после принятия пакета стимулов в 3 млрд евро, который начнет действовать в следующем году.

Американский рынок показал второй месячный максимум подряд — продажи выросли на 66% год к году. Покупатели спешили воспользоваться федеральными налоговыми кредитами, утратившими силу 30 сентября.

Аналитики ожидают спада спроса в четвертом квартале, но производители снижают цены, чтобы удержать клиентов.

В Китае в сентябре было продано 1,3 млн электрокаров, из них более 800 000 — батарейных (BEV).

