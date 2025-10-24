0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Средний возраст автомобилей в Украине превысил 15 лет

Личные финансы
16
Средний возраст автомобилей в Украине превысил 15 лет
Средний возраст автомобилей в Украине превысил 15 лет
В сентябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 15,5 лет. Этот показатель существенно отличается в зависимости от региона: от 11 лет в столице до 19 лет на юге и востоке страны.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Самый молодой автопарк

Самые новые автомобили сосредоточены в Киеве, где средний возраст составляет 11,2 лет. В Закарпатской и Львовской областях этот показатель — 14,7 года.
В столице это объясняется более высокой покупательной способностью населения и развитым рынком новых автомобилей. На западе страны влияет близость к границе: оттуда поступает большинство подержанных машин из Европы, средний возраст которых составляет 8,4 года.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua

Самые старые авто

Самый старый автопарк зафиксирован в Херсонской (19,3 года) и Донецкой (19,2 года) областях. Основные причины — экономическая ситуация, последствия боевых действий и частичная оккупация территорий, что сдерживает обновление автопарка.
Данные по Луганской области и временно оккупированному Крыму отсутствуют.

Украинский автопарк старше, чем в странах ЕС

Сравнение возраста автомобилей показывает существенную разницу между Украиной и странами Евросоюза. Если в ЕС средний возраст авто составляет около 12 лет, то в Украине — 15,5 года.
Младший автопарк в Киеве и приграничных западных областях и постарше на юге и востоке отражают покупательную способность и логистические потоки.
Напомним, Верховная Рада не будет продлевать на 2026 год налоговые льготы, освобождающие импорт электромобилей в Украину от уплаты НДС и пошлины. «Льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год», — заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он отметил, что лоббисты, связанные с импортерами электромобилей, пытались включить соответствующую правку при рассмотрении госбюджета в первом чтении. По его словам, принятие такой нормы привело бы к потере государственным бюджетом около 30 млрд грн. Эта сумма пропорциональна дополнительным поступлениям от банковского сектора.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems