Средний возраст автомобилей в Украине превысил 15 лет

В сентябре 2025 года средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины составил 15,5 лет. Этот показатель существенно отличается в зависимости от региона: от 11 лет в столице до 19 лет на юге и востоке страны.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Самый молодой автопарк

Самые новые автомобили сосредоточены в Киеве, где средний возраст составляет 11,2 лет. В Закарпатской и Львовской областях этот показатель — 14,7 года.

В столице это объясняется более высокой покупательной способностью населения и развитым рынком новых автомобилей. На западе страны влияет близость к границе: оттуда поступает большинство подержанных машин из Европы, средний возраст которых составляет 8,4 года.

Самые старые авто

Самый старый автопарк зафиксирован в Херсонской (19,3 года) и Донецкой (19,2 года) областях. Основные причины — экономическая ситуация, последствия боевых действий и частичная оккупация территорий, что сдерживает обновление автопарка.

Данные по Луганской области и временно оккупированному Крыму отсутствуют.

Украинский автопарк старше, чем в странах ЕС

Сравнение возраста автомобилей показывает существенную разницу между Украиной и странами Евросоюза. Если в ЕС средний возраст авто составляет около 12 лет, то в Украине — 15,5 года.

Младший автопарк в Киеве и приграничных западных областях и постарше на юге и востоке отражают покупательную способность и логистические потоки.

Напомним, Верховная Рада не будет продлевать на 2026 год налоговые льготы, освобождающие импорт электромобилей в Украину от уплаты НДС и пошлины. «Льгота по электрокарам не будет продлена на следующий год», — заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что лоббисты, связанные с импортерами электромобилей, пытались включить соответствующую правку при рассмотрении госбюджета в первом чтении. По его словам, принятие такой нормы привело бы к потере государственным бюджетом около 30 млрд грн. Эта сумма пропорциональна дополнительным поступлениям от банковского сектора.

