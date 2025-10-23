Сколько стоит увеличить губы — цены по Украине
Увеличение губ — одна из самых популярных эстетических процедур последних лет. И это не только о тренде или моде на объемные губы, ведь с помощью филеров можно исправить асимметрию, подчеркнуть контур, сделать губы более увлажненными
и т. д.
Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, сколько стоит увеличить губы в Украине.
От чего зависят цены
Стоимость процедуры зависит от нескольких факторов — техники ввода, клиники, города и квалификации специалиста. В большинстве случаев цену указывают за 1 мл филера или объем одного шприца (0,55−1 мл).
Основным фактором, влияющим на цену, является тип филера. Чаще всего косметологи используют препараты на основе гиалуроновой кислоты: Juvederm, Restylane, Belotero, Stylage, Neuramis. Их стоимость отличается в зависимости от плотности, состава и страны изготовителя. От этого же зависит и длительность эффекта — обычно результат сохраняется от 6 до 12 месяцев.
Выбор филера осуществляется косметологом после консультации, учитывая анатомические особенности губ и пожелания клиента. Например, Juvederm хорошо подходит для моделирования объема и более четкого контура, тогда как Restylane обеспечивает более плотную структуру. Важно, чтобы при процедуре использовали только сертифицированные препараты.
Средняя цена контурной пластики губ в Украине составляет от 5000 до 9000 грн.
Цены на контурную пластику губ по Украине.
Киев
- Juvederm (1 мл): 7 тыс. — 10 500 грн;
- Neuramis (1 мл): 3500 — 4400 грн;
- Beloterо (1 мл): 7500 — 8200 грн;
- Stylage (1 мл): 4700 — 9500 грн.
Одесса
- Juvederm (1 мл): 7500 — 8500 грн;
- Neuramis (1 мл): 4 — 6 тыс. грн;
- Belotero (1 мл): 7500 — 8500 грн;
- Revolax (1 мл): 5 тыс. Грн;
- Stylage (1 мл): 5500 — 7 тыс. грн.
Харьков
- Juvederm (1 мл): 5500 — 7500 грн
- Neuramis (1 мл) — 3800 — 4500 грн:
- Belotero (1 мл): 6 — 10 тыс. грн;
- Stylage (1 мл): 4700 — 6 тыс. грн.
Львов
- Juvederm Smile (0,5 мл): 6 тыс. — 7500 грн;
- Juvederm Ultra (1 мл): 7500 — 9 тыс. грн;
- Alexa (1 мл): 6 тыс. грн;
- Restylane (1 мл): 8500;
- Belotero (1 мл): 8 — 9 тыс. грн.
Кроме того, дополнительно может оплачиваться анестезия — ориентировочно 100 грн, а также консультация дерматокосметолога, если она проводится отдельно от процедуры — около 300−400 грн.
Таким образом, конечная стоимость увеличения губ формируется индивидуально и зависит от препарата, желаемого результата и профессионализма специалиста.
Подробнее о самой процедуре, а также насколько дорого поддерживать «обновленные» губы — читайте в статье по ссылке.
