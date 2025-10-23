ТОП-3 испанских города, где много жалоб от туристов Сегодня 18:00 — Мир

ТОП-3 испанских города, где много жалоб от туристов

Три испанских курортных города названы в разоблачающем опросе из-за жалоб туристов. Несмотря на свою большую популярность, три культовых испанских туристических места считаются «переоцененными» туристами.

Об этом пишет эксперт по вопросам отдыха Роб Брукс, недавно попросивший своих подписчиков в TikTok назвать наиболее переоцененное место для отдыха, пишет Эxpress.

Читайте также В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость

В списке Ибица, Марбелья и Тенерифе были названы наиболее переоцененными 2% респондентов, в то время как Бенидорм получил 3,3% голосов.

Комментаторы высказали некоторые негативные мнения по поводу Тенерифе, один из них написал, что «эта точка на Канарах действительно ужасна».

Читайте также Арендаторы в Испании получили новые гарантии

Эксперт сказал, что для всех этих направлений главное иметь реалистичные ожидания: «Каждое направление имеет свои плюсы и минусы, но когда вы едете куда-то с огромными ожиданиями, вы будто настраиваете себя на провал».

Ибица

Это мекка танцевальной музыки, которая давно критикуется за переполненность, грязь и стресс.

Здесь же растет количество нелегальной аренды жилья для отдыха.

«Кто-то платит 850 евро за одну комнату… Люди спят на балконах, платя 500 евро в месяц» — пишут туристы.

Тенерифе

Аналогично, количество посетителей Тенерифе в прошлом году выросло на два миллиона, и протестующие против туризма на острове пообещали вернуться с большей силой этим летом.

Демонстрации начались еще в 2024 году, когда тысячи местных жителей вышли в знак протеста.

Читайте также Жилищный кризис в Испании усугубляется: почему так

По всей Испании туристы чувствуют себя нежелательными из-за того, что компании по недвижимости скупают квартиры для использования их в качестве Airbnb.

Именно по этой причине наряду с простыми реалиями роста цен и перенаселенности все больше туристов теперь считают эти испанские направления сильно переоцененными.

1 июня 2025 года. Все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до максимум 3 лет, если собственник не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока. Ранее писали , что арендаторы в Испании получили новые гарантии. Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступает в силуВсе новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на1 год до максимум 3 лет, если собственник не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.

Арендатор имеет право остаться в квартире при своевременной оплате и уходе за имуществом, даже если собственник не хочет продлевать договор.

жилищный кризис в Испании усугубляется. Также мы писали о причинах, почемуусугубляется.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.