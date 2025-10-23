ТОП-3 испанских города, где много жалоб от туристов
Три испанских курортных города названы в разоблачающем опросе из-за жалоб туристов. Несмотря на свою большую популярность, три культовых испанских туристических места считаются «переоцененными» туристами.
Об этом пишет эксперт по вопросам отдыха Роб Брукс, недавно попросивший своих подписчиков в TikTok назвать наиболее переоцененное место для отдыха, пишет Эxpress.
В списке Ибица, Марбелья и Тенерифе были названы наиболее переоцененными 2% респондентов, в то время как Бенидорм получил 3,3% голосов.
Комментаторы высказали некоторые негативные мнения по поводу Тенерифе, один из них написал, что «эта точка на Канарах действительно ужасна».
Читайте также
Эксперт сказал, что для всех этих направлений главное иметь реалистичные ожидания: «Каждое направление имеет свои плюсы и минусы, но когда вы едете куда-то с огромными ожиданиями, вы будто настраиваете себя на провал».
Ибица
Это мекка танцевальной музыки, которая давно критикуется за переполненность, грязь и стресс.
Здесь же растет количество нелегальной аренды жилья для отдыха.
«Кто-то платит 850 евро за одну комнату… Люди спят на балконах, платя 500 евро в месяц» — пишут туристы.
Тенерифе
Аналогично, количество посетителей Тенерифе в прошлом году выросло на два миллиона, и протестующие против туризма на острове пообещали вернуться с большей силой этим летом.
Демонстрации начались еще в 2024 году, когда тысячи местных жителей вышли в знак протеста.
Читайте также
По всей Испании туристы чувствуют себя нежелательными из-за того, что компании по недвижимости скупают квартиры для использования их в качестве Airbnb.
Именно по этой причине наряду с простыми реалиями роста цен и перенаселенности все больше туристов теперь считают эти испанские направления сильно переоцененными.
Ранее писали, что арендаторы в Испании получили новые гарантии. Закон о новых правилах аренды в Испании официально опубликован и вступает в силу 1 июня 2025 года. Все новые договоры и пролонгации (даже подписанные ранее) автоматически продлеваются на 1 год до максимум 3 лет, если собственник не предоставит обоснованный письменный отказ за 4 месяца до конца срока.
Арендатор имеет право остаться в квартире при своевременной оплате и уходе за имуществом, даже если собственник не хочет продлевать договор.
Также мы писали о причинах, почему жилищный кризис в Испании усугубляется.
