В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость

Личные финансы
76
В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость
В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость
С апреля 2025 г. для сдачи квартиры в туристическую аренду в Испании необходимо получить разрешение от соседей. Об этом пишут СМИ Испании.
Теперь нужно получить согласие трех-пятых соседей для легальной аренды. Если разрешение не получено, деятельность будет запрещена. В случае нарушения любой житель может потребовать немедленного прекращения деятельности и обратиться в суд.
Налоги на недвижимость
Доля налога на имущество в общем налогообложении — 6,7% (среднее по ЕС — всего 4,7%).
Это ставит Испанию на 4 место среди стран Европы.
Такая же позиция и по налогу на передачу имущества — он составляет 0,8%.
Только один налог на имущество формирует 2,3% ВВП страны.
Чего ждать
В ближайшее время ситуация может измениться: рассматривают инициативу о 100% налоге на покупку недвижимости для граждан стран из-за пределов ЕС.

Страхование для выезда за границу

Напомним, рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения. Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что цены на аренду не прекращают расти, а борьба за аренду жилья становится все более ожесточенной. К тому же в таких городах, как Барселона, средний месячный доход составляет 1604 евро в месяц.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это инструмент, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems