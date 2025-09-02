В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость — Finance.ua

В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость Сегодня 18:05 — Личные финансы

В Испании одни из самых высоких налогов на недвижимость

С апреля 2025 г. для сдачи квартиры в туристическую аренду в Испании необходимо получить разрешение от соседей. Об этом пишут СМИ Испании.

Теперь нужно получить согласие трех-пятых соседей для легальной аренды. Если разрешение не получено, деятельность будет запрещена. В случае нарушения любой житель может потребовать немедленного прекращения деятельности и обратиться в суд.

Налоги на недвижимость

Доля налога на имущество в общем налогообложении — 6,7% (среднее по ЕС — всего 4,7%).

Это ставит Испанию на 4 место среди стран Европы.

Такая же позиция и по налогу на передачу имущества — он составляет 0,8%.

Только один налог на имущество формирует 2,3% ВВП страны.

Чего ждать

В ближайшее время ситуация может измениться: рассматривают инициативу о 100% налоге на покупку недвижимости для граждан стран из-за пределов ЕС.

Напомним, рынок аренды Испании становится все более несбалансированным из-за роста и преобладания спроса и уменьшения предложения. Сочетание этих двух факторов приводит к тому, что цены на аренду не прекращают расти, а борьба за аренду жилья становится все более ожесточенной. К тому же в таких городах, как Барселона, средний месячный доход составляет 1604 евро в месяц.

