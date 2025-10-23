Штрафные баллы для водителей за нарушение ПДД — как это может работать в Украине Сегодня 17:04 — Технологии&Авто

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 14133, который должен установить штрафные баллы за нарушение ПДД в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Как отмечают авторы документа, это должно повысить дисциплину водителей и усовершенствовать механизмы профилактики повторных правонарушений на дорогах.

Как работали штрафные баллы в Украине раньше

В пояснительной записке к законопроекту напоминают, что предыдущие попытки внедрения системы штрафных баллов в Украине предпринимались еще в 2015 году. Однако эти положения оказались неэффективными «из-за противоречивого механизма предварительного начисления баллов, позволявшего избегать фактического наказания», говорят законотворцы.

В дальнейшем «штрафные баллы» были исключены из Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В то же время практика внедрения системы штрафных баллов действует в большинстве развитых государств мира, в частности, в США, Канаде, Великобритании, Германии, Италии, Франции и доказала свою эффективность.

Зарегистрированный законопроект предлагает восстановить действие механизма штрафных баллов на новых, системно взвешенных принципах, которые делают невозможными злоупотребления, усиливают ответственность водителей и способствуют повышению общего уровня безопасности на дорогах Украины.

Какой будет система штрафных баллов для водителей

Предлагается, чтобы за нарушения в сфере безопасности дорожного движения штрафные баллы налагались одновременно со штрафом.

1 балл — за совершение правонарушения, предусмотренного чч. 3, 5, 6, 8, 10 ст. 121, ст. 1211, ч. 2 ст. 1212, ч. 1 ст. 1213, ч. 7 ст. 122 кодекса (управление авто с неисправными системами, отсутствие ремня безопасности или мотошлема, перевозка лишних пассажиров, неправильная установка номерных знаков или газобаллонного оборудования, пользование телефоном или видеорегистратором во время движения);

— за совершение правонарушения, предусмотренного чч. 3, 5, 6, 8, 10 ст. 121, ст. 1211, ч. 2 ст. 1212, ч. 1 ст. 1213, ч. 7 ст. 122 кодекса (управление авто с неисправными системами, отсутствие ремня безопасности или мотошлема, перевозка лишних пассажиров, неправильная установка номерных знаков или газобаллонного оборудования, пользование телефоном или видеорегистратором во время движения); 2 балла — за совершение правонарушения, предусмотренного чч.1, 7, 11 ст. 121, ч. 1 ст. 1212, ч. 2 ст. 1213, чч.1, 2, 6 ст. 122, чч.1, 2 ст. 1221, ст. 1225, ч. 1 ст. 123 кодекса (незначительные, но систематические нарушения: отсутствие аптечки, огнетушителя, техосмотра или сертификации переоборудования, превышение скорости до 50 км/ч, нарушение разметки, сигналов светофора, правил проезда перекрестков, остановки или железнодорожных переездов, а также невыполнение требований полицейского об остановке;

3 балла — за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122 кодекса (управление транспортом с опасными техническими неисправностями или грубые нарушения скоростного режима, превышающие 50 км/ч и выезд на встречную полосу);

— за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 122 кодекса (управление транспортом с опасными техническими неисправностями или грубые нарушения скоростного режима, превышающие 50 км/ч и выезд на встречную полосу); 4 балла — за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 124, ст. 1241, чч.1, 2 ст. 126 кодекса (ДТП без пострадавших, но с повреждением транспорта или имущества; вождение авто без документов или разрешения);

— за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 124, ст. 1241, чч.1, 2 ст. 126 кодекса (ДТП без пострадавших, но с повреждением транспорта или имущества; вождение авто без документов или разрешения); 5 баллов — за совершение правонарушения, предусмотренного чч. 4, 5 ст. 122, ст. 1224, ч. 2 ст. 123 КоАП (превышение скорости, повлекшее за собой аварийную ситуацию, оставление места ДТП и въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через него запрещено).

Если водитель получает 15 и более штрафных баллов, полиция может временно приостановить действие водительских прав. Для тех, кто получил «права» меньше года назад, этот «лимит» составляет 10 баллов.

Также баллы предлагают аннулировать через год со дня начисления.

