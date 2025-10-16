0 800 307 555
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз — Нацполиция

С февраля 2021 года штрафы за неиспользование ремней безопасности увеличились в десять раз, что стало серьезным стимулом для водителей. Количество зафиксированных нарушений уменьшилось, а уровень использования ремней безопасности растет.
«Что именно стимулирует водителей использовать ремни безопасности. Первым сдерживающим фактором являются штрафные санкции. С февраля 2021 года размер штрафа вырос в 10 раз. Раньше он был 51 гривна, сейчас мы имеем 510. Много это или нет — это вопрос совсем другой. Но поскольку он вырос в десять раз — это намного больше», — отметил Нагорный.
Анатолий Нагорный также обратил внимание, что по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество материалов, составленных патрульными полицейскими за неиспользование ремней безопасности.
Если смотреть статистику, то уровень пользования ремнями безопасности становится все больше. Если мы берем этот год, девять месяцев, то всего патрульными полицейскими было составлено 146 000 материалов по фактам неиспользования средств пассивной безопасности. Это и ремни безопасности, это и мотошлем. В прошлом году таких материалов было 190 тысяч. То есть из-за работы полиции тенденция уменьшается — отметил правоохранитель.
По мнению Нагорного, значительную роль также сыграла популяризация пользования пассивными средствами безопасности.
Третьим элементом является популяризация таких мер. В Европе, в США были показаны социальные рекламы, соответствующие ролики, которые популяризируют использование средств пассивной безопасности. Практика показывает, что когда водитель смотрит такой ролик, он ставит себя на место водителя, который есть на ролике. Когда он видит какие-то негативные последствия — он понимает важность использования
УНН
