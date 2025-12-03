DeepSeek представила две новые ИИ-модели 03.12.2025, 01:35 — Технологии&Авто

DeepSeek представила две новые ИИ-модели

Китайская компания DeepSeek представила две новые версии экспериментальной модели искусственного интеллекта. Стартап заявил, что новые возможности помогут объединить логическое мышление и автономное выполнение определенных действий.

DeepSeek-V3.2

Модель, которую компания выпустила в сентябре, называлась DeepSeek-V3.1-Exp, что указывало на ее экспериментальный статус. Последняя версия получила простое название DeepSeek-V3.2, пишет Bloomberg.

Стартап утверждает, что новый сервис не уступает флагманскому GPT-5 от OpenAI в ряде тестов на логическое мышление.

DeepSeek также отметила, что версия V3.2 сочетает в себе способность имитировать что-то вроде человеческого размышления с возможностью использовать такие инструменты как поисковые системы, калькуляторы и исполнители кода.

«DeepSeek-V3.2 — это наша первая модель, которая интегрирует мышление непосредственно в использование инструментов, а также поддерживает использование инструментов как в режиме мышления, так и без него», — сообщила компания.

DeepSeek-V3.2-Speciale

Вторая версия, выпущенная DeepSeek, V3.2-Speciale, сосредоточена на математических вычислениях и других возможностях долгосрочного мышления. Стартап заявил, что целью является «доказать возможности логического вывода моделей с открытым кодом до их границ и исследовать пределы возможностей модели».

DeepSeek-V3.2-Speciale соответствует производительности последней модели Google Gemini-3 Pro и показала результаты на уровне золотых медалей на стандартизированных тестах, таких как Международная математическая олимпиада и Международная олимпиада по информатике, сообщила компания.

DeepSeek заявила, что создала новый способ обучения агентов искусственного интеллекта или программного обеспечения, предназначенного для самостоятельного действия для достижения целей путем взаимодействия с окружающей средой, анализа данных и принятия решений без постоянного вмешательства человека.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.