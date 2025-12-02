Tesla готовит семиместный Model Y Long Range для Европы Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Tesla готовит семиместный Model Y Long Range для Европы

Tesla готовится вывести на европейский рынок новую версию Model Y Long Range (YL), в прошлом году дебютировавшую в Китае. Европейская модификация получит заметное отличие — вместо шести мест здесь будет полноценный семиместный салон.

Об этом рассказывает Ampercar.

Габариты останутся почти неизменными: длина составит 4,98 м, а колесная база — около 3 метров, что делает авто одним из самых масштабных в линейке Model Y.

Кроссовер будет доступен только в полноприводной версии с заявленным запасом хода 629 км по WLTP. В стандартное оснащение будут входить 19-дюймовые диски и шины Hankook Ventus S1.

По данным источников, учитывая нынешнюю цену Model Y Premium Long Range 4×4 в Европе (53 000 евро), новая семиместная версия может стоить примерно 55 000 евро. Официальный старт продаж ожидается в ближайшее время.

