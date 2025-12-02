OpenAI готовит запуск рекламы в ChatGPT Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Как сообщает Bleeping Computer, в бета-версии ChatGPT для Android аналитики заметили внутренние ссылки на элементы, связанные с рекламой: «bazaar content», «search ad» и «search ads carousel». Это свидетельствует о том, что OpenAI тестирует рекламные форматы в интерфейсе поисковых ответов, подобно тому, как это работает в Google Search.

Ожидается, что на первом этапе реклама будет ограничена только результатами поиска внутри ChatGPT. Однако источники предполагают, что с течением времени рекламные блоки могут появиться и в других частях взаимодействия с моделью.

Реклама в ChatGPT может повлиять на всю веб-экономику

В отличие от Google, показывающего рекламу при поиске, ChatGPT знает гораздо больше об интересах пользователя, поскольку видит не только запросы, но и контекст общения. Это открывает путь к созданию сверхточных персонализированных рекламных сообщений, которые могут влиять на решение о покупках.

Интеграция рекламы в ChatGPT может существенно изменить модель веб-рекламы, создав конкуренцию Google Search Ads, влияя на выбор товаров и сервисов миллионами пользователей и формируя новый рынок рекламных инструментов в генеративных интерфейсах; в то же время, это открывает для OpenAI дополнительный источник прибыли наряду с премиум-подписками, корпоративными продуктами и API.

