Как выглядит конкурент Тesla Model 3 (фото)

Mercedes-Benz официально представила полностью электрический седан CLA EV, который позиционируется как прямой соперник Tesla Model 3. Производитель называет новинку самым технологичным автомобилем в своей истории.
В базовой версии электрический CLA оснащается аккумуляторной батареей емкостью 85 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 600 километров. Модель будет предложена в двух модификациях: заднеприводной мощностью 268 л.с. и полноприводной версии CLA 350 4MATIC с отдачей 349 л.с.
Отдельное внимание в Mercedes уделили аэродинамике — коэффициент сопротивления составляет всего 0,21, что является одним из лучших показателей в классе.
Также новинка получила 800-вольтную архитектуру, позволяющую заряжать авто с мощностью до 320 кВт. Благодаря этому за пять минут зарядки можно восстановить примерно 160 км запаса хода.
Серийное производство электрического CLA планируется начать в декабре 2025 года.

Цена

Ожидаемая стартовая цена составляет от 47 250 долларов.
По материалам:
ITsider.
