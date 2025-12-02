Как выглядит конкурент Тesla Model 3 (фото) Сегодня 19:13 — Технологии&Авто

Как выглядит конкурент Тesla Model 3 (фото)

Mercedes-Benz официально представила полностью электрический седан CLA EV, который позиционируется как прямой соперник Tesla Model 3. Производитель называет новинку самым технологичным автомобилем в своей истории.

В базовой версии электрический CLA оснащается аккумуляторной батареей емкостью 85 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 600 километров. Модель будет предложена в двух модификациях: заднеприводной мощностью 268 л.с. и полноприводной версии CLA 350 4MATIC с отдачей 349 л.с.

Отдельное внимание в Mercedes уделили аэродинамике — коэффициент сопротивления составляет всего 0,21, что является одним из лучших показателей в классе.

Также новинка получила 800-вольтную архитектуру, позволяющую заряжать авто с мощностью до 320 кВт. Благодаря этому за пять минут зарядки можно восстановить примерно 160 км запаса хода.

Серийное производство электрического CLA планируется начать в декабре 2025 года.

Цена

Ожидаемая стартовая цена составляет от 47 250 долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.