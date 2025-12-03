Nvidia анонсирует новые открытые модели искусственного интеллекта
Компания Nvidia объявила о новых инфраструктурных и AI-моделях, работая над созданием базовой технологии для физического AI, включая роботов и автономные транспортные средства, которые могут воспринимать реальный мир и взаимодействовать с ним.
Об этом пишет TechCrunch.
Гигант полупроводниковой отрасли объявил об Alpamayo-R1, открытая модель языка видения для исследований в области автономного вождения, на конференции NeurIPS AI в Сан-Диего, Калифорния. Компания утверждает, что это первая модель языка видения, ориентированная на автономное вождение. Модели визуальной речи могут обрабатывать как текст, так и изображения, позволяя транспортным средствам «видеть» свое окружение и принимать решения на основе того, что они воспринимают.
Эта новая модель базируется на модели Cosmos-Reason от Nvidia, модели размышления, которая обдумывает решение перед тем, как ответить. Nvidia сначала выпустила семейство моделей Cosmos в январе 2025 года. Дополнительные модели были выпущены в августе.
Технология, такая как Alpamayo-R1, критически важна для компаний, стремящихся достичь 4-го уровня автономного вождения, что означает полную автономность в определенной области и при определенных обстоятельствах, отметила Nvidia в своем блоге.
Nvidia надеется, что этот тип модели размышления предоставит автономным транспортным средствам «здравый смысл», чтобы лучше подходить к принятию нюансированных решений во время вождения, как это делают люди.
Эта новая модель доступна на GitHub и Hugging Face.
Наряду с новой моделью видения, Nvidia также скачала на GitHub новые пошаговые инструкции, ресурсы для инференции и рабочие процессы после обучения — вместе они называются Cosmos Cookbook — чтобы помочь разработчикам лучше использовать и обучать модели Cosmos для их конкретных случаев использования. Пособие включает курацию данных, генерацию синтетических данных и оценку моделей.
Эти объявления появились в то время, когда компания на полной скорости продвигается в направлении физического ИИ как нового направления для своих передовых графических процессоров ИИ.
Соучредитель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг неоднократно заявлял, что следующей волной ИИ будет физический ИИ. Билл Далли, главный научный сотрудник Nvidia, поддержал это мнение в разговоре с TechCrunch летом, подчеркнув важность физического ИИ в робототехнике.
«Я думаю, что в конечном итоге роботы станут огромным игроком в мире, и мы хотим по сути создавать мозги для всех роботов, — сказал тогда Далли. — Для этого нам нужно начать разрабатывать ключевые технологии».
Поделиться новостью
Также по теме
Nvidia анонсирует новые открытые модели искусственного интеллекта
DeepSeek представила две новые ИИ-модели
Как изменились цены на подержанные авто в Украине за год (инфографика)
Как выглядит конкурент Тesla Model 3 (фото)
Какие авто минимально теряют в стоимости (инфографика)
Tesla готовит семиместный Model Y Long Range для Европы