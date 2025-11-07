0 800 307 555
Apple заплатит Google $1 триллион за искусственный интеллект для Siri

Фондовый рынок
Apple договаривается с Google о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания планирует заплатить около $1 триллиона в год, чтобы получить доступ к самой мощной AI модели Gemini, которая поможет полностью перезапустить голосового ассистента Siri.

Apple и Google объединяются ради развития ИИ

Новый Siri будет работать на базе модели Gemini с 1,2 триллиона параметров — это в несколько раз больше, чем у текущих систем Apple. Благодаря этому ассистент сможет лучше понимать контекст, анализировать информацию и выполнять более сложные задачи.
После тестов моделей от OpenAI (ChatGPT) и Anthropic (Claude) Apple выбрала именно Google в качестве временного технологического партнера. Компания планирует запустить обновленный Siri уже весной 2026 года.

Новая Siri получит функции ИИ и расширенные возможности

По условиям соглашения, AI-модель Google Gemini будет отвечать за функции синтеза информации, планирования действий и контекстного понимания пользовательских команд. Часть систем, в том числе связанных с безопасностью, останутся на базе собственных моделей Apple.
При этом Gemini будет работать через Apple Private Cloud Compute — это означает, что персональные данные пользователей будут оставаться внутри экосистемы Apple и не будут передаваться Google.

Apple наверстывает отставание в AI и готовит собственную модель

Аналитики называют сделку вынужденным шагом, ведь Apple значительно отстает от конкурентов в развитии искусственного интеллекта. Однако компания не планирует навсегда зависеть от Google. Она уже работает над собственной AI-моделью на 1 триллион параметров, которая может появиться в 2026 году.
Параллельно Apple продолжает развитие Apple Intelligence — пакета интеллектуальных функций для iPhone, iPad и Mac, который должен стать ядром новой эпохи искусственного интеллекта в экосистеме компании.
Payment systems