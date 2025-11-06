0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дело о таинственном исчезновении 32 украинских судов передали в суд (детали)

Фондовый рынок
38
Дело о таинственном исчезновении 32 украинских судов передали в суд (детали)
Дело о таинственном исчезновении 32 украинских судов передали в суд (детали)
Направлено в суд дело в отношении 6 человек, которые завладели 32 судами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили.
Об этом пишет САП
Прокурор САП направил в суд обвинительный акт по делу в отношении 2 бывших депутатов Одесского облсовета, экс-председателя правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (далее — ЧАО «УДП») и 3 работников подконтрольных депутатам юридических лиц, организовавших преступную схему, реализация которой привела к потере а нанесению ущерба на сумму 82,654 млн грн.

В чем суть

Установлено, что в начале августа 2017 года у депутата Одесского облсовета возник преступный умысел на завладение чужим имуществом, а именно лихтерами ЧАО «УДП», для дальнейшего построения из них больших по размеру и вместимости барж, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности подконтрольных ему обществ.
Для реализации этого преступления лицо привлекло в качестве соорганизатора другого депутата облсовета, а также председателя правления ЧАО «УДП» и подконтрольных лиц. Функции каждого участника схемы были четко распределены.
Действуя в соответствии со схемой, злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с определенной компанией, не связанной ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами.
В ноябре 2017 года согласно договору этой компании было передано 18 лихтеров стоимостью более 44,3 млн грн.
В следующем году, обманув новое руководство ЧАО «УДП», злоумышленники заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн. В дальнейшем 32 лихтера перегнали в Турецкую Республику, где из них сделали 12 барж большей вместимости.
После этого баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании. Заметим, что при содействии САП и НАБУ на 12 упомянутых барж был наложен арест, впоследствии их передали в управление АРМА.
Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (в редакции, действующей на 12.06.2018); ч. 4 ст. 190 (в редакции, действующей на 09.11.2018) и ч. 3 ст. 209 (в редакции, действующей до 28.04.2020) УК Украины, в зависимости от роли и участия каждого в реализации преступной схемы.
Учитывая, что 4 подозреваемых находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems