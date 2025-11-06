Дело о таинственном исчезновении 32 украинских судов передали в суд (детали) Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Дело о таинственном исчезновении 32 украинских судов передали в суд (детали)

Направлено в суд дело в отношении 6 человек, которые завладели 32 судами, переделали их в 12 барж и незаконно присвоили.

Об этом Об этом пишет САП

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт по делу в отношении 2 бывших депутатов Одесского облсовета, экс-председателя правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (далее — ЧАО «УДП») и 3 работников подконтрольных депутатам юридических лиц, организовавших преступную схему, реализация которой привела к потере а нанесению ущерба на сумму 82,654 млн грн.

В чем суть

Установлено, что в начале августа 2017 года у депутата Одесского облсовета возник преступный умысел на завладение чужим имуществом, а именно лихтерами ЧАО «УДП», для дальнейшего построения из них больших по размеру и вместимости барж, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности подконтрольных ему обществ.

Для реализации этого преступления лицо привлекло в качестве соорганизатора другого депутата облсовета, а также председателя правления ЧАО «УДП» и подконтрольных лиц. Функции каждого участника схемы были четко распределены.

Действуя в соответствии со схемой, злоумышленники обеспечили заключение договоров фрахтования с определенной компанией, не связанной ни с организаторами преступления, ни с подконтрольными им обществами.

В ноябре 2017 года согласно договору этой компании было передано 18 лихтеров стоимостью более 44,3 млн грн.

В следующем году, обманув новое руководство ЧАО «УДП», злоумышленники заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 лихтеров на сумму 38,35 млн грн. В дальнейшем 32 лихтера перегнали в Турецкую Республику, где из них сделали 12 барж большей вместимости.

После этого баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании. Заметим, что при содействии САП и НАБУ на 12 упомянутых барж был наложен арест, впоследствии их передали в управление АРМА.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (в редакции, действующей на 12.06.2018); ч. 4 ст. 190 (в редакции, действующей на 09.11.2018) и ч. 3 ст. 209 (в редакции, действующей до 28.04.2020) УК Украины, в зависимости от роли и участия каждого в реализации преступной схемы.

Учитывая, что 4 подозреваемых находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.