«Киевгорстрой» завершает процедуру докапитализации

Фондовый рынок
1
ЧАО «ХК «Киевгорстрой» завершает процедуру докапитализации, обновляет руководящий состав и переходит к следующему этапу антикризисного плана.
Об этом сообщили в компании.
Благодаря поддержке Киевсовета, КГГА и киевского городского головы предприятие ЧАО «ХК «Киевгорстрой» получило докапитализацию в размер и 2,56 млрд грн и переходит к следующему этапу антикризисного плана.
В частности, усилен наблюдательный совет ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — принято соответствующее решение о назначении нового председателя наблюдательного совета ЧАО «ХК «Киевгорстрой». Им стал исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.
Также наблюдательный совет принял решение об изменении правления компании. Новым председателем правления назначен Валерий Засуцкий, профессиональный строитель.
Эти шаги необходимы для дальнейшей реализации антикризисного плана компании в 2026 году, в частности:
  • стабилизации финансового положения компании;
  • установления более прозрачной коммуникации и продуктивного сотрудничества с инвесторами;
  • поэтапного возобновления строительства на объектах компании.
Также усилена коммуникация с правительством по решению вопроса компенсации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» денежных средств в сумме 2,28 млрд грн за переданные компании объекты «Укрбуда».
По материалам:
Finance.ua
