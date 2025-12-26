0 800 307 555
ру
Впервые поставлены вагоны-платформы для европути

«ТАС Днепровагонмаш» (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), контролируемое финансово-промышленной группой «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко, отгрузило первые два вагона-платформы длиной 60 футов типа Sgns для пути 1435 мм, изготовленные на собственных мощностях.
«В рамках партнерства с австрийскими коллегами, компанией „ТрансАнт“, а также на базе ее конструкторских разработок, „ТАС Днепровагонмаш“ произведено изготовление и отгрузка первых вагонов-платформ 1435 мм. Также впервые полная сборка и комплектование вагонов происходила на мощностях нашего предприятия», — сообщил завод в Facebook.
«ТАС Днепрвагонмаш» уточняет, что в настоящее время на технический прием передано два интермодальных вагона-платформы, концептуальным преимуществом которых является принцип облегченной конструкции с использованием высокопрочной стали и соответственно его увеличенная грузоподъемность.
«Выбрав курс не только на поиск нового в отечественном рынке грузового вагоностроения пути 1520 мм, но и на освоение европейских традиций, „ТАС Днепровагонмаш“ продолжает упорный труд в направлении инжиниринга, консультаций, технологической оценки и собственно изготовления готовой продукции для железнодорожного рынка пути 1435», — подчеркивает компания.
Как сообщалось, в начале 2023 года группа «ТАС» стала стратегическим инвестором вагоностроительного СП TransAnt GmbH австрийских voestalpine и ÖBB Rail Cargo с долей 40%, а весной 2024 года стала мажоритарием TransAnt, увеличив долю до 61%.
В декабре 2024 года завод выпустил на рынок первые длинномерные 80-футовые вагоны-платформы для крупнотоннажных контейнеров.
Вагон-платформа типа Sgns — четырехосный интермодальный вагон-платформа европейского стандарта (1435 мм), грузоподъемностью 73 т предназначен для перевозки крупногабаритных контейнеров.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
