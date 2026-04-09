Новый логистический маршрут через молдавские порты

Один из крупнейших операторов зернового рынка Украины ООО «СП «Нибулон» (Николаев) расширил географию грузовых перевозок речным флотом на Дунае и открыл новый логистический маршрут с привлечением молдавских портов.
Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook.
После выхода на рынки Среднего и Верхнего Дуная в 2025 году «Нибулон» открыл новый маршрут с привлечением молдавских портов.
Первой операцией стала реализация комплексной логистической схемы: выполнен рейс по маршруту Измаил (Украина) — Галац (Румыния) с перевозкой 3,6 тыс. тонн металлургического шлака", — отмечается в сообщении.
По данным компании, после выгрузки судно совершило переход в порт Джурджулешты (Молдова), где загрузило 5 тыс. тонн рапса для дальнейшей транспортировки в румынскую Констанцу. Общий объем перевозок за рейс превысил 8,6 тыс. тонн.
Кроме того, «Нибулон» отработал двустороннюю логистическую схему, которая предусматривает доставку зерна из Измаила в порты Болгарии с обратной загрузкой минеральными удобрениями в Сербии для их транспортировки в Молдову.
«Такой формат позволяет минимизировать порожние рейсы и повышать эффективность использования флота», — подчеркнули в компании.
Finance.ua
