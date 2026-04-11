0 800 307 555
ру
ТОП-10 украинских банков по доходу (инфографика)

Фондовый рынок
53
Украинские банки нарастили доходы
В 2025 году совокупный доход десяти ведущих украинских банков вырос на 14% по сравнению с показателями 2024 года — до 304,27 млрд грн. Лидером остается Приват, в то время как Универсал банк (monobank) показал самый большой рост дохода.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабота».

Какие украинские банки заработали больше всего

По данным аналитиков, десятка ведущих банков обеспечила 80% совокупного дохода всех 60 украинских банков. В то же время, большая часть этих средств традиционно приходится на 5 государственных банков: 67% дохода банковской сферы, или 202,89 млрд грн.
ТОП-10 банков Украины
Лидерскую позицию удерживает «ПриватБанк», который в прошлом году заработал 122,63 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2024 году. Однако его чистая прибыль снизилась на 28% - до 29,08 млрд грн.
Отмечается, что основной причиной падения прибыли стали налоговые расходы: в прошлом году они составили 58,88 млрд. грн. — около 67% от прибыли до налогообложения.
Дополнительные налоговые обязательства появились после того, как банк перестал признавать активы, связанные с бывшими собственниками, и насчитал около 37,5 млрд грн налога на прибыль.
Государственный «Ощадбанк» традиционно занимает второе место с доходом в 41,68 млрд грн, что на 13% больше, чем годом ранее. Прибыль также выросла на 12% и достигла 16,63 млрд грн.
Наибольший скачок показал частный «Универсал банк» (monobank). Его доход вырос в 1,4 раза, до 27,2 млрд грн, а прибыль — в 2,8 раза, что позволило подняться на третью позицию в рейтинге, опередив Райффайзен Банк.
На четвертом месте — «Райффайзен Банк» с доходом в 23,63 млрд грн (+8%). Прибыль банка выросла в 2,5 раза — до 10,74 млрд грн.
Пятерку лидеров замыкает «ПУМБ»: доход вырос на 23% - до 22,6 млрд грн, а прибыль удвоилась — до 8,05 млрд грн.
В ТОП-10 банков по доходу попали:
  1. Приватбанк — 122,63 млрд грн;
  2. Ощадбанк — 41,68 млрд грн;
  3. Универсал банк — 27,2 млрд грн;
  4. Райффайзен Банк — 23,63 млрд;
  5. ПУМБ — 22,6 млрд грн;
  6. УкрСиббанк — 16,06 млрд грн;
  7. Укргазбанк — 13,48 млрд грн;
  8. Укрэксимбанк — 13,25 млрд грн;
  9. ОТП Банк — 11,9 млрд грн;
  10. Сенс Банк — 11,85 млрд грн.
По словам аналитиков, основными факторами роста доходов стали не только операционные результаты. По отчетам НБУ, расходы на налог на прибыль в 2025 году составили около 25% от прибыли до налогообложения, тогда как в 2024 году этот показатель был примерно вдвое больше — около 50%.
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems