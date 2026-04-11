ТОП-10 украинских банков по доходу (инфографика)

В 2025 году совокупный доход десяти ведущих украинских банков вырос на 14% по сравнению с показателями 2024 года — до 304,27 млрд грн. Лидером остается Приват, в то время как Универсал банк (monobank) показал самый большой рост дохода.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабота».

Какие украинские банки заработали больше всего

По данным аналитиков, десятка ведущих банков обеспечила 80% совокупного дохода всех 60 украинских банков. В то же время, большая часть этих средств традиционно приходится на 5 государственных банков: 67% дохода банковской сферы, или 202,89 млрд грн.

ТОП-10 банков Украины, Інфографіка: "Опендатабот"

Лидерскую позицию удерживает «ПриватБанк», который в прошлом году заработал 122,63 млрд грн, что на 11% больше, чем в 2024 году. Однако его чистая прибыль снизилась на 28% - до 29,08 млрд грн.

Отмечается, что основной причиной падения прибыли стали налоговые расходы: в прошлом году они составили 58,88 млрд. грн. — около 67% от прибыли до налогообложения.

Дополнительные налоговые обязательства появились после того, как банк перестал признавать активы, связанные с бывшими собственниками, и насчитал около 37,5 млрд грн налога на прибыль.

Государственный «Ощадбанк» традиционно занимает второе место с доходом в 41,68 млрд грн, что на 13% больше, чем годом ранее. Прибыль также выросла на 12% и достигла 16,63 млрд грн.

Наибольший скачок показал частный «Универсал банк» (monobank). Его доход вырос в 1,4 раза, до 27,2 млрд грн, а прибыль — в 2,8 раза, что позволило подняться на третью позицию в рейтинге, опередив Райффайзен Банк

На четвертом месте — «Райффайзен Банк» с доходом в 23,63 млрд грн (+8%). Прибыль банка выросла в 2,5 раза — до 10,74 млрд грн.

Пятерку лидеров замыкает «ПУМБ»: доход вырос на 23% - до 22,6 млрд грн, а прибыль удвоилась — до 8,05 млрд грн.

В ТОП-10 банков по доходу попали:

Приватбанк — 122,63 млрд грн; Ощадбанк — 41,68 млрд грн; Универсал банк — 27,2 млрд грн; Райффайзен Банк — 23,63 млрд; ПУМБ — 22,6 млрд грн; УкрСиббанк — 16,06 млрд грн; Укргазбанк — 13,48 млрд грн; Укрэксимбанк — 13,25 млрд грн; ОТП Банк — 11,9 млрд грн; Сенс Банк — 11,85 млрд грн.

По словам аналитиков, основными факторами роста доходов стали не только операционные результаты. По отчетам НБУ, расходы на налог на прибыль в 2025 году составили около 25% от прибыли до налогообложения, тогда как в 2024 году этот показатель был примерно вдвое больше — около 50%.

