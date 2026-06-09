Украина готовит масштабную реформу финансовых рынков в рамках евроинтеграции Сегодня 15:19 — Фондовый рынок

Рынок капиталов в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила ключевые приоритеты на 2026−2027 годы, предусматривающие масштабную перестройку рынка капитала, гармонизацию законодательства с нормами ЕС и запуск новых правил работы финансовой инфраструктуры.

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк представил приоритеты НКЦБФР на 2026−2027 годы во время заседания Платформы гражданского общества Украина-ЕС.

В ходе выступления руководитель Комиссии определил ключевые направления работы в рамках адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза и формированию современного рынка капитала, интегрированного в европейское финансовое пространство.

Крупнейшая реформа рынков капитала на пути в ЕС

После завершения совместного с Европейской Комиссией этапа скрининга законодательства Комиссия перешла к практической реализации евроинтеграционных изменений. В настоящее время НКЦБФР отвечает за внедрение 170 актов права ЕС, подготовку 29 законопроектов и разработку 195 подзаконных нормативных актов. Они включают рынки капитала, корпоративное право, финансовые услуги и инфраструктуру финансового рынка.

Читайте также Глава НБУ назвал 4 условия для привлечения частных инвестиций

Семенюк подчеркнул, что евроинтеграция для регулятора означает не только выполнение требований ЕС, но и формирование прозрачных и понятных правил игры. По его словам, украинский инвестор должен получить надлежащий уровень защиты, а бизнес — равные возможности для привлечения капитала с европейскими компаниями.

От корпоративного права к цифровым финансам

Среди ключевых приоритетов работы Комиссии:

обновление корпоративного законодательства;

внедрение современных европейских моделей ведения бизнеса;

усиление защиты прав акционеров и инвесторов;

развитие институтов совместного инвестирования и денежных инструментов.

Отдельное внимание уделено модернизации посттрейдинговой инфраструктуры, усовершенствованию клиринга и расчетных механизмов, регулированию цифровых активов, а также внедрению стандартов устойчивого финансирования.

Кроме того, Комиссия работает над усилением противодействия злоупотреблению на рынке капитала и гармонизацией украинских норм с ключевыми европейскими регуляторными актами в финансовой сфере.

Что это значит для государства и граждан

В НКЦБФР подчеркивают, что реформа рынков капитала евроинтеграционного направления выходит за пределы международных обязательств. Речь идет о создании прозрачной и предсказуемой финансовой системы, усилении защиты инвесторов, развитии конкуренции и привлечении инвестиций для восстановления экономики.

Для бизнеса это означает доступ к более широким источникам капитала и понятные правила работы, согласованные с европейскими стандартами.

это означает доступ к более широким источникам капитала и понятные правила работы, согласованные с европейскими стандартами. Для граждан более высокий уровень защиты инвестиций, укрепление прав акционеров и новые возможности для накопления и долгосрочного инвестирования.

В НКЦБФР отметили, что за каждой реформой стоят практические изменения — от обновленных механизмов корпоративного управления до современных правил работы инвестиционных фондов и финансовых инструментов. Фактически формируется рынок капитала, который будет полностью совместим со стандартами ЕС.

В Комиссии прогнозируют, что 2026 год станет периодом активной разработки нормативной базы, тогда как в 2027 году основной акцент сместится на внедрение новых правил и сопровождение реформ. Также НКЦБФР продолжит взаимодействие с рынком, экспертной средой и гражданским обществом в рамках евроинтеграционного курса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.