Украина готовит масштабную реформу финансовых рынков в рамках евроинтеграции
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила ключевые приоритеты на 2026−2027 годы, предусматривающие масштабную перестройку рынка капитала, гармонизацию законодательства с нормами ЕС и запуск новых правил работы финансовой инфраструктуры.
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк представил приоритеты НКЦБФР на 2026−2027 годы во время заседания Платформы гражданского общества Украина-ЕС.
В ходе выступления руководитель Комиссии определил ключевые направления работы в рамках адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза и формированию современного рынка капитала, интегрированного в европейское финансовое пространство.
Крупнейшая реформа рынков капитала на пути в ЕС
После завершения совместного с Европейской Комиссией этапа скрининга законодательства Комиссия перешла к практической реализации евроинтеграционных изменений. В настоящее время НКЦБФР отвечает за внедрение 170 актов права ЕС, подготовку 29 законопроектов и разработку 195 подзаконных нормативных актов. Они включают рынки капитала, корпоративное право, финансовые услуги и инфраструктуру финансового рынка.
Семенюк подчеркнул, что евроинтеграция для регулятора означает не только выполнение требований ЕС, но и формирование прозрачных и понятных правил игры. По его словам, украинский инвестор должен получить надлежащий уровень защиты, а бизнес — равные возможности для привлечения капитала с европейскими компаниями.
От корпоративного права к цифровым финансам
Среди ключевых приоритетов работы Комиссии:
- обновление корпоративного законодательства;
- внедрение современных европейских моделей ведения бизнеса;
- усиление защиты прав акционеров и инвесторов;
- развитие институтов совместного инвестирования и денежных инструментов.
Отдельное внимание уделено модернизации посттрейдинговой инфраструктуры, усовершенствованию клиринга и расчетных механизмов, регулированию цифровых активов, а также внедрению стандартов устойчивого финансирования.
Кроме того, Комиссия работает над усилением противодействия злоупотреблению на рынке капитала и гармонизацией украинских норм с ключевыми европейскими регуляторными актами в финансовой сфере.
Что это значит для государства и граждан
В НКЦБФР подчеркивают, что реформа рынков капитала евроинтеграционного направления выходит за пределы международных обязательств. Речь идет о создании прозрачной и предсказуемой финансовой системы, усилении защиты инвесторов, развитии конкуренции и привлечении инвестиций для восстановления экономики.
- Для бизнеса это означает доступ к более широким источникам капитала и понятные правила работы, согласованные с европейскими стандартами.
- Для граждан более высокий уровень защиты инвестиций, укрепление прав акционеров и новые возможности для накопления и долгосрочного инвестирования.
В НКЦБФР отметили, что за каждой реформой стоят практические изменения — от обновленных механизмов корпоративного управления до современных правил работы инвестиционных фондов и финансовых инструментов. Фактически формируется рынок капитала, который будет полностью совместим со стандартами ЕС.
В Комиссии прогнозируют, что 2026 год станет периодом активной разработки нормативной базы, тогда как в 2027 году основной акцент сместится на внедрение новых правил и сопровождение реформ. Также НКЦБФР продолжит взаимодействие с рынком, экспертной средой и гражданским обществом в рамках евроинтеграционного курса.
Поделиться новостью
Также по теме
«Слишком много красных флажков» — рынок акций США на грани перегрева
ПартнерскаяКак и на что можно обменять крипту в Украине
НБУ требует компенсации после инцидента с инкассаторами Ощадбанка
SpaceX заключила с Google многомиллиардное ИИ-соглашение за неделю до IPO
Сервис по поиску работы Jooble сократил 16% команды
Финальный дизайн складного iPhone за $2300 (фото)