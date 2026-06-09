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Украина готовит масштабную реформу финансовых рынков в рамках евроинтеграции

Фондовый рынок
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Рынок капиталов в Украине
Рынок капиталов в Украине
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку определила ключевые приоритеты на 2026−2027 годы, предусматривающие масштабную перестройку рынка капитала, гармонизацию законодательства с нормами ЕС и запуск новых правил работы финансовой инфраструктуры.
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк представил приоритеты НКЦБФР на 2026−2027 годы во время заседания Платформы гражданского общества Украина-ЕС.
В ходе выступления руководитель Комиссии определил ключевые направления работы в рамках адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза и формированию современного рынка капитала, интегрированного в европейское финансовое пространство.

Крупнейшая реформа рынков капитала на пути в ЕС

После завершения совместного с Европейской Комиссией этапа скрининга законодательства Комиссия перешла к практической реализации евроинтеграционных изменений. В настоящее время НКЦБФР отвечает за внедрение 170 актов права ЕС, подготовку 29 законопроектов и разработку 195 подзаконных нормативных актов. Они включают рынки капитала, корпоративное право, финансовые услуги и инфраструктуру финансового рынка.
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Семенюк подчеркнул, что евроинтеграция для регулятора означает не только выполнение требований ЕС, но и формирование прозрачных и понятных правил игры. По его словам, украинский инвестор должен получить надлежащий уровень защиты, а бизнес — равные возможности для привлечения капитала с европейскими компаниями.

От корпоративного права к цифровым финансам

Среди ключевых приоритетов работы Комиссии:
  • обновление корпоративного законодательства;
  • внедрение современных европейских моделей ведения бизнеса;
  • усиление защиты прав акционеров и инвесторов;
  • развитие институтов совместного инвестирования и денежных инструментов.
Отдельное внимание уделено модернизации посттрейдинговой инфраструктуры, усовершенствованию клиринга и расчетных механизмов, регулированию цифровых активов, а также внедрению стандартов устойчивого финансирования.
Кроме того, Комиссия работает над усилением противодействия злоупотреблению на рынке капитала и гармонизацией украинских норм с ключевыми европейскими регуляторными актами в финансовой сфере.

Что это значит для государства и граждан

В НКЦБФР подчеркивают, что реформа рынков капитала евроинтеграционного направления выходит за пределы международных обязательств. Речь идет о создании прозрачной и предсказуемой финансовой системы, усилении защиты инвесторов, развитии конкуренции и привлечении инвестиций для восстановления экономики.
  • Для бизнеса это означает доступ к более широким источникам капитала и понятные правила работы, согласованные с европейскими стандартами.
  • Для граждан более высокий уровень защиты инвестиций, укрепление прав акционеров и новые возможности для накопления и долгосрочного инвестирования.
В НКЦБФР отметили, что за каждой реформой стоят практические изменения — от обновленных механизмов корпоративного управления до современных правил работы инвестиционных фондов и финансовых инструментов. Фактически формируется рынок капитала, который будет полностью совместим со стандартами ЕС.
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В Комиссии прогнозируют, что 2026 год станет периодом активной разработки нормативной базы, тогда как в 2027 году основной акцент сместится на внедрение новых правил и сопровождение реформ. Также НКЦБФР продолжит взаимодействие с рынком, экспертной средой и гражданским обществом в рамках евроинтеграционного курса.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкраинаЕвропейская интеграция
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