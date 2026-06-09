США добавили BYD, Baidu и Alibaba в свой «черный список»

Соединенные Штаты официально признали корпоративных гигантов Alibaba, BYD и Baidu компаниями, поддерживающими китайскую армию.
Это решение значительно расширяет черный список Вашингтона и ставит под удар самые известные коммерческие бренды Китая.
Пентагон в очередной раз обновил список китайских компаний, который уже включает в себя 188 фирм из КНР. Среди известных и популярных компаний в него входят TP-Link и Huawei. Вашингтон считает, что фирмы из списка сотрудничают с армией Китая, потому госконтракты в Штатах для них под большой угрозой.
Интересно, что Белый дом совершил мощный скачок, ведь в «черном списке» на 2025 год числилось только 134 компании из КНР.
В этот раз среди известных украинцам компаний вошли:
BYD (крупнейший в мире производитель электромобилей и аккумуляторов BYD Auto);
Baidu (владелец главного поисковика Китая, сервисов Baidu Maps и разработок в сфере ИИ).
Какие конкретно претензии Вашингтона к этим компаниям
Министерство обороны США определяет эти фирмы как принадлежащие или контролируемые китайскими военными. Главная претензия Вашингтона — содействие стратегии «военно-гражданского объединения» Пекина. Программа КНР предусматривает слияние гражданских и оборонных исследований для усиления армии.
Список не является прямыми санкциями. Однако он часто становится первым шагом к экспортному контролю и полному федеральному запрету на закупки.
Какова реакция Китая
Пекин отреагировал мгновенно: посольство Китая в Вашингтоне назвало такие действия дискриминационными. Китайские компании, ведущие бизнес за рубежом, строго соблюдают законы стран пребывания, заявил спикер посольства. Он призвал США прекратить «неправильную практику».
В Alibaba также не замедлили с ответом. Компания отрицает какую-либо связь с военными структурами.
«Мы не являемся китайской военной компанией и не являемся частью ни одной военно-гражданской стратегии слияния. Мы предпримем все возможные правовые меры против попыток вывести нашу компанию в заблуждение», — сообщил спикер Alibaba.
Действительно ли «черный список» помешает гигантам из КНР
Эксперт по национальной безопасности Деннис Уайлдер сомневается в эффективности таких широких мер. Он считает, что многие американские фирмы уже имеют глубокие связи с этими гигантами.
«Многие американские фирмы уже имеют глубокие отношения с этими организациями, и они не собираются отказываться от них, если не будет реальных штрафов, связанных с заключением коммерческих соглашений с ними», — отметил Вайлдер.