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Какие устройства можно зарядить от iPhone

Портал SlashGear назвал 5 неочевидных устройств, которые можно заряжать с помощью iPhone. Просто подключите два девайса, и один из них начнет заряжать другой.

AirPods, iPad и Apple Watch

Если вы глубоко вовлечены в экосистему Apple, эта возможность будет особенно полезна. С помощью iPhone можно подзарядить разряженные iPad, Apple Watch и AirPods. Все что вам нужно — это обычный кабель USB-C.

Устройства автоматически «договариваются» между собой, определяя, у кого заряд ниже, и направляют энергию туда, где она нужнее — фактически к тому, кому она наиболее критична прямо сейчас.

Другие iPhone

С помощью кабеля USB-C — USB-C можно передавать заряд между iPhone 15 и более новыми моделями. Это работает как проводная «обратная зарядка»: один iPhone делится энергией с другим.

Обратите внимание, что система автоматически ограничивает мощность, чтобы не разряжать устройство слишком быстро. Поэтому этот способ подходит только для экстренного пополнения батареи.

Повербанк

iPhone может заряжать даже повербанк — если у того уровень заряда ниже, чем у смартфона. Однако это возможно не всегда и зависит от конкретной модели, но в целом функция работает в рамках USB-C и поддержки Power Delivery.

Ключевой момент здесь в совместимости: повербанк должен поддерживать USB-C с входом для зарядки и стандарт Power Delivery (PD) — в противном случае обмен энергией может не сработать.

Android-телефон

Любые Android-смартфоны USB-C также могут получать заряд от iPhone. Подключение производится непосредственно и не требует дополнительных настроек или совместимых аксессуаров.

При этом мощность ограничена примерно 4,5 Вт, поэтому быстрой зарядки ждать не стоит. Однако в экстренной ситуации даже небольшой прирост — например, с 3% до 15% за 20 минут — может оказаться критически важным.

Любое устройство USB-C

USB-C-порт iPhone, в сущности, способен заряжать практически любое устройство, поддерживающее USB Power Delivery. В 2026 году это означает достаточно широкий набор обычных гаджетов: USB-C-наушники, электронные книги, компактные Bluetooth-колонки, контроллеры и TWS-наушники любых брендов.

Если устройство заряжается через USB-C, значит, его можно подключить к iPhone и получить заряд — все достаточно просто.

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Напомним, Apple готовит новую функцию для пользователей iPhone, которая позволит делить счета после совместных ужинов, встреч и других мер. Ожидается, что сервис станет частью iOS 27 и поможет пользователям автоматически рассчитывать, кто и сколько должен заплатить.

Об этом на своей странице в X Также Apple утвердила окончательный дизайн своего первого складного смартфона.Об этом на своей странице в X заявил инсайдер Сонни Диксон, опубликовав подробный макет iPhone Ultra.

Как и предполагалось, устройство получит необычный форм-фактор с более «квадратным» корпусом, который в разложенном виде превращается в планшет с экраном примерно 7,8 дюйма. Фронтальная камера спрятана не по центру, как мы привыкли, а в круглом вырезе в левом углу внутреннего экрана.

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