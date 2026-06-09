Apple добавит в iPhone функцию автоматического раздела счетов по одному фото чека 09.06.2026, 00:31 — Технологии&Авто

Функция разделения счетов будет интегрирована в приложение Wallet и сервис сообщений Messages

Apple готовит новую функцию для пользователей iPhone, которая позволит делить счета после совместных ужинов, встреч и других мероприятий. Ожидается, что сервис станет частью iOS 27 и поможет пользователям автоматически рассчитывать, кто и сколько должен заплатить.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Как будет работать новый инструмент

По их словам, новый инструмент позволит сфотографировать чек, распределить отдельные позиции между участниками и сформировать запросы на оплату. Система сможет учитывать не только стоимость блюд или товаров, но и налоги и чаевые, автоматически рассчитывая сумму для каждого человека.

Apple может представить новинку на ежегодной конференции Worldwide Developers Conference (WWDC). По данным источников, функция станет частью iOS 27 — следующей версии операционной системы iPhone.

Как сообщается, новая функция для раздела счетов будет интегрирована в приложение Wallet и сервис сообщений Messages. Подтверждать оплату пользователи смогут не только через iPhone, но и с помощью Apple Watch.

Инструмент будет работать на основе Apple Cash — системы денежных переводов между пользователями экосистем Apple. Ранее компания уже добавила возможность переводить средства между устройствами простым прикосновением.

Еще одно обновление

Отдельно компания работает еще над одним обновлением для Wallet. По данным источников, пользователи получат возможность самостоятельно создавать цифровые пропуски для мероприятий, абонементов в спортзалы и другие сервисы. В настоящее время Wallet уже используется для хранения банковских карт , цифровых ключей для автомобилей и домов, а также сервисов Apple Pay и сберегательного счета Apple.

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