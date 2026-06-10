0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом

Фондовый рынок
24
Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом
Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом
Airbus Helicopters готовит беспилотный вертолет U145. Дебют новинки пройдет на авиашоу ILA Berlin, на котором компания продемонстрирует полномасштабный макет модели.
Отмечается, что U145 дополняет предложение Airbus по вертолетам и беспилотным воздушным системам. Первый полет с пилотом-испытателем на борту запланирован на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на начало следующего десятилетия.
«С U145 мы предлагаем нашим клиентам автономную беспилотную версию нашего вертолета H145, которая сочетает проверенный планер, мощность и полезную нагрузку H145 с автономностью дронов», — сказал Матье Луво, генеральный директор Airbus Helicopters.
Таким образом, H145 — это второй вертолет, который Airbus превращает в беспилотную версию после VSR700, производного от Cabri G2. U145 будет оснащен специализированным набором датчиков и искусственным интеллектом для полной автономности. По сравнению с пилотируемым вертолетом H145, в U145 не будет физической кабины пилотов, а вместо нее будет оборудован приспособлениями для перевозки груза: носовая дверь, грузовой стол и специальный пол.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems