Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Airbus создал беспилотный вертолет с искусственным интеллектом

Airbus Helicopters готовит беспилотный вертолет U145. Дебют новинки пройдет на авиашоу ILA Berlin, на котором компания продемонстрирует полномасштабный макет модели.

Отмечается, что U145 дополняет предложение Airbus по вертолетам и беспилотным воздушным системам. Первый полет с пилотом-испытателем на борту запланирован на конец 2026 года, а ввод в эксплуатацию — на начало следующего десятилетия.

«С U145 мы предлагаем нашим клиентам автономную беспилотную версию нашего вертолета H145, которая сочетает проверенный планер, мощность и полезную нагрузку H145 с автономностью дронов», — сказал Матье Луво, генеральный директор Airbus Helicopters.

Таким образом, H145 — это второй вертолет, который Airbus превращает в беспилотную версию после VSR700, производного от Cabri G2. U145 будет оснащен специализированным набором датчиков и искусственным интеллектом для полной автономности. По сравнению с пилотируемым вертолетом H145, в U145 не будет физической кабины пилотов, а вместо нее будет оборудован приспособлениями для перевозки груза: носовая дверь, грузовой стол и специальный пол.

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