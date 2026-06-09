«Слишком много красных флажков» — рынок акций США на грани перегрева Сегодня 13:38 — Фондовый рынок

На американских рынках существует риск перегрева

Американский фондовый рынок демонстрирует рост, однако аналитики все чаще говорят о признаках перегрева. Инвесторам следует более осторожно относиться к акциям США, поскольку все больше так называемых «маркеров медвежьего рынка» сигнализируют о возможном приближении пика.

Об этом говорится в аналитической записке Bank of America Securities, пишет Bloomberg.

Стратеги во главе с Савитой Субраманиан отмечают, что в настоящее время наблюдается слишком много тревожных сигналов.

«Слишком много красных флажков. Советуем фиксировать прибыль» , — говорится в отчете.

По их оценкам, около 70% индикаторов, обычно предшествующих медвежьим рынкам, уже сработали — это соответствует уровням, которые наблюдались во время предыдущих пиков рынка.

«Дорогие» акции и признаки спекуляций

Индекс S&P 500, по словам аналитиков, выглядит переоцененным по большинству метрик — 17 из 20 показателей свидетельствуют о высокой стоимости активов.

Среди факторов, на которые обращают внимание аналитики:

данные потребительской уверенности;

ожидания экономического роста;

показатели M&A-активности;

уровень кредитного стресса;

условия кредитования, в том числе опросы Федеральной резервной системы (SLOOS).

Последние данные показали, что спрос со стороны потребителей продолжает ослабевать.

Также аналитики отмечают, что акции с высокими коэффициентами P/E опережают более дешевые бумаги с большой разницей — это, по их словам, признак чрезмерной спекуляции на рынке.

Технологический сектор и скрытая нестабильность

В технологическом секторе разрыв между лучшими и худшими компаниями стал самым широким с февраля 2000 года.

Несмотря на внешнюю стабильность индекса S&P 500, внутренняя картина рынка выглядит не так ровно: разница между самыми успешными и самыми слабыми акциями за последние три месяца достигла максимума после пандемии.

Аналитики также отмечают изменения в фундаментальных показателях технологических компаний:

денежные потоки перестали расти;

увеличилась эмиссия долга и акций;

замедлились выкупы акций;

расходы на инвестиции приближаются к 100% операционного cash flow у крупных технологических компаний.

«Экстремальная динамика цен может сигнализировать о росте нестабильности», — предупреждают в BofA.

Прогноз

Несмотря на предостережения, аналитики не исключают дальнейшего роста отдельных акций.

Савита Субраманиан отмечает, что возможности на рынке остаются, однако они не касаются всего индекса сразу.

Прогноз Bank of America на конец года для S&P 500 составляет 7100 пунктов, тогда как в понедельник индекс закрылся на уровне около 7406 пунктов, показав рост на 0,3%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.