В Киеве один из крупнейших долгостроев ушел с аукциона за 560 млн гривен — детали Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

В Киеве после многолетних попыток реализовать недостроенный комплекс Sky Towers наконец продан на аукционе.

Объект, который более десяти лет стоял замороженным на Берестейском проспекте, приобрели за 560 млн грн.

Торги прошли на государственной электронной площадке, где Sky Towers выставлялись неоднократно, однако предыдущие аукционы не имели успеха из-за отсутствия желающих инвестировать в масштабный долгострой. В этот раз покупатель подал гарантийный взнос и стал единственным участником, что позволило завершить процедуру продаж.

Справка Finance.ua:

Sky Towers планировали как один из самых высоких бизнес-комплексов Украины — с двумя башнями, торговыми площадями и большим подземным паркингом.

Строительство стартовало в 2007 году, но остановилось в 2015-м из-за финансовых проблем инвестора. Готовность объекта оценивается примерно в 50%.

