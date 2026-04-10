Ощадбанк предложит новые возможности с 20 апреля Сегодня 13:25 — Фондовый рынок

Воспользоваться инновационными платежными аксессуарами станет еще доступнее.

Об этом пишет Ощадбанк.

Согласно решению продуктового комитета внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт , утвержденных постановлением правления АО «Ощадбанк» от 16 апреля 2009 года № 124.

Изменения

Ощадбанк вводит специальное акционное предложение:

в период с 20 апреля по 31 декабря 2026 года NFC-кольца Platinum малых размеров можно будет приобрести по специальной цене — 1 500 грн (разово).

NFC-кольцо — современный платежный аксессуар, позволяющий осуществлять бесконтактные расчеты так же легко, как и платежной картой. Для оплаты достаточно поднести кольцо к платежному терминалу с поддержкой NFC. Такой формат расчетов особенно удобен в повседневной жизни — при покупках, занятиях спортом или путешествиях.

Целью введения акционной цены является инновационные платежные технологии более доступными для клиентов и способствовать распространению современных способов бесконтактной оплаты.

Изменения в тарифы вступают в силу 20 апреля 2026 года.

Ознакомиться с изменениями в тарифах можно по ссылке https://www.oschadbank.ua/cards#tarif или в отделениях Ощадбанка.

Напомним, 8 апреля 2026 года, венгерское Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) опубликовало заявление о состоянии «расследования» дела о незаконном удержании средств и ценностей Ощадбанка, незаконно изъятых в Венгрии в начале марта.

Также Ощадбанк требует немедленного возврата всех незаконно изъятых активов и оставляет за собой право на юридические действия против распространения дезинформации.

Ранее Ощадбанк уже обратился в ведущую международную аудиторскую компанию по поводу подтверждения соответствия договорной базы и всем процедурам выполнения перевозок наличной валюты и ценностей.

