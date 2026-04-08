Угорське NAV фальсифікувало відео, яке оприлюднило як доказ своїх неправдивих звинувачень Ощадбанку — реакція банку (відео)

Сьогодні, 8 квітня 2026 року, угорське Національне податкове та митне управління (NAV) опублікувало заяву про поточний стан «розслідування» справи щодо незаконного утримання коштів і цінностей Ощадбанку, що були незаконно вилучені в Угорщині на початку березня.

У своїй заяві NAV підтверджує, що банкноти, які перевозились Ощадбанком, нові, нещодавно надруковані й не використовувались у обігу. Це повністю відповідає законній діяльності Ощадбанку щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія).

У своїй заяві NAV також оприлюднило посилання на відео, яке, ймовірно, було отримане з мобільного телефону одного з інкасаторів, затриманих в Угорщині.

Як зазначає NAV, затримані українські громадяни мають статус свідків. Водночас протягом майже одного місяця з моменту затримання слідчий орган не надав відповіді на численні запити щодо правових підстав утримання майна співробітників, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також щодо доступу до інформації, що на ньому міститься.

За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним. Відповідно, публікація відео, отриманого з цього пристрою, також є незаконною.

Відповідь Ощадбанку

було фальсифіковано. Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео

Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу «корупційні гроші».

Саме на цій спеціально доданій фразі й ґрунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку.

Реальні факти стосовно опублікованого відео:

відео архівне, воно записано 10 березня 2025 року, рік тому, поблизу Відня;

необхідність роздруковувати пакет документів у дорозі — нормальна практика, адже бригада виїжджає ще до того моменту, як наш контрагент підготовлює кошти;

всі інкасаторські машини обладнано мобільним офісом, який включає в тому числі ноутбук і принтер для друку документів. Для роботи мобільного офісу авто облаштовано Starlink та інвертором;

під час саме цієї поїздки, 10 березня 2025 року, вже на маршруті сталась поломка інвертора. Через це бригада була змушена скористатись доступом до електромережі для друку документів на паркувальному майданчику;

пакет документів для отримання вантажу, що був роздрукований, включав CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет. Підпис керівника групи на документах був завірений печаткою;

всі зазначені процеси відповідним чином задокументовано та внесено до системи митних органів відправника (Євросоюзу) та митних органів України. Оригінали документів, що відображені на відео, є в наявності та містять відповідні штампи митних органів Угорщини та України;

вибір паркувального майданчику для доступу до електромережі був зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах (тривалістю три доби) не користується готелями, авто обладнано мобільними ліжками для ночівлі.

Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації.

Нагадуємо, що Ощадбанк вже звернувся до провідної міжнародної аудиторської компанії щодо підтвердження відповідності договірної бази та всіх процедур виконання перевезень готівкової валюти та цінностей.

Посилання на відео з субтитрами, оброблене NAV з пониженням якості звуку:

Посилання на копію відео з іншого мобільного телефону, яке не проходило обробку:

