Венгерское NAV фальсифицировало видео, которое обнародовало в качестве доказательства своих ложных обвинений Ощадбанка — реакция банка (видео)

Сегодня, 8 апреля 2026 года, венгерское Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) опубликовало заявление о текущем состоянии «расследования» дела о незаконном удержании денег и ценностей Ощадбанка, незаконно изъятых в Венгрии в начале марта.

В своем заявлении NAV подтверждает, что перевозимые Ощадбанком банкноты новые, недавно напечатаны и не использовались в обращении. Это полностью соответствует законной деятельности Ощадбанка по поставке наличной валюты в Украину в соответствии с международным соглашением с Райффайзен банком (Австрия).

В своем заявлении NAV также обнародовала ссылку на видео, которое, вероятно, было получено с мобильного телефона одного из инкассаторов, задержанных в Венгрии.

Как отмечает NAV, задержанные украинские граждане имеют свидетельский статус. В то же время в течение почти одного месяца с момента задержания следственный орган не дал ответа на многочисленные запросы относительно правовых оснований содержания имущества сотрудников, в частности мобильного телефона одного из инкассаторов, а также доступа к информации, содержащейся в нем.

При таких обстоятельствах банк считает, что изъятие мобильного телефона, дальнейшее его содержание и доступ к его содержимому противоправны. Соответственно, публикация видео, полученного с этого устройства, также незаконна.

Ответ Ощадбанка

было фальсифицировано. Ощадбанк официально заявляет, что опубликованное видео

Видео содержит звук разговора членов инкассаторской бригады. Для публикации на венгерскую аудиторию были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена ​​несуществующая в звуковой дорожке фраза «коррупционные деньги».

Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV по привязке этого видео к делу о незаконном задержании денег Ощадбанка.

Реальные факты по опубликованному видео:

видео архивное, оно записано 10 марта 2025 года, год назад, вблизи Вены;

необходимость распечатывать пакет документов в пути — нормальная практика, ведь бригада выезжает еще до того момента, как наш контрагент готовит деньги;

все инкассаторские машины оборудованы мобильным офисом, который включает в себя ноутбук и принтер для печати документов. Для работы мобильного офиса авто оборудовано Starlink и инвертором;

во время этой поездки, 10 марта 2025 года, уже на маршруте произошла поломка инвертора. Поэтому бригада была вынуждена воспользоваться доступом к сети для печати документов на парковочной площадке;

пакет документов для получения распечатанного груза включал CMR, упаковочный лист, инвойс, тикет. Подпись руководителя группы на документах была заверена печатью;

все указанные процессы соответствующим образом задокументированы и внесены в систему таможенных органов отправителя (Евросоюза) и таможенных органов Украины. Оригиналы документов, отображенных на видео, есть в наличии и содержат соответствующие штампы таможенных органов Венгрии и Украины;

Выбор парковочной площадки для доступа к электросети был обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах (продолжительностью трое суток) не пользуется отелями, авто оборудовано мобильными кроватями для ночевки.

Ощадбанк требует немедленного возврата всех незаконно изъятых активов и оставляет за собой право на юридические действия против распространения дезинформации.

Напоминаем, что Ощадбанк уже обратился к ведущей международной аудиторской компании по поводу подтверждения соответствия договорной базы и всем процедурам выполнения перевозок наличной валюты и ценностей.

Ссылка на видео с субтитрами, обработанная NAV с понижением качества звука:

, которое не проходило обработку: Ссылка на копию видео с другого мобильного телефона

