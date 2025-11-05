Концерн Rheinmetall открывает завод в Литве: крупнейшая оборонная инвестиция в истории страны — Bloomberg Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG начал строительство завода по производству боеприпасов в литовском городе Байшогала, что стало крупнейшей оборонной инвестицией в истории Литвы и ключевым элементом укрепления восточного фланга НАТО.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Предприятие разместят на участке площадью 340 гектаров. Ожидается, что оно заработает в середине 2026 года, сначала выпуская 35 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов ежегодно, а с 2027 года — до 100 тысяч.

По словам генерального директора Армина Паппергера, инвестиции в проект составляют около 300 миллионов евро и создадут около 400 рабочих мест.

«Это стратегический шаг, направленный на построение сдерживания как предпосылки для мира», — подчеркнул президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил символичность того, что амбиции Германии по укреплению обороны реализуются именно в его стране.

Паппергер в свою очередь подчеркнул: «Это важный сигнал также для россии, чтобы показать, что мы эффективны и способны как НАТО реагировать».

Rheinmetall также подписала меморандум о создании в Литве завода по производству пороховых зарядов. Параллельно компания расширяет производственную сеть в Испании, Венгрии, Болгарии, Румынии и Латвии, где реализуются аналогичные оборонные проекты.

