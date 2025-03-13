Rheinmetall получил рекордную выручку и прибыль — Finance.ua

Rheinmetall получил рекордную выручку и прибыль Сегодня 07:39 — Фондовый рынок

Rheinmetall получил рекордную выручку и прибыль

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG в 2024 году увеличил выручку на 36%, а скорректированную операционную прибыль (EBIT) — в 1,6 раза, при этом оба показателя обновили рекорды.

Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 12 марта.

Так, выручка Rheinmetall составила 9,751 млрд евро, а EBIT без учета разовых факторов — 1,478 млрд евро. Собственный прогноз компании предполагал, что годовая выручка будет на уровне 10 млрд евро.

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Портфель заказов также установил новый исторический максимум, увеличившись на 44% - до 55 млрд евро.

Чистая прибыль выросла до 717 млн ​​евро, или 16,51 евро в расчете на акцию, с 535 млн евро, или 12,32 евро на акцию, в 2023 году.

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Совет директоров компании будет рекомендовать повышение годовых дивидендов до 8,1 евро с 5,7 евро на акцию.

В 2025 году Rheinmetall ожидает роста выручки на 25−30%. С начала 2025 года капитализация концерна увеличилась примерно в 1,9 раза — до 50,7 млрд евро.

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