Rheinmetall организует в Украине ремонт немецкой бронетехники — Finance.ua

Rheinmetall организует в Украине ремонт немецкой бронетехники Сегодня 05:48 — Технологии&Авто

Rheinmetall организует в Украине ремонт немецкой бронетехники

Немецкий концерн Rheinmetall наладит в Украине ремонт немецких танков и артиллерийских установок.

Главный исполнительный директор концерна Армин Паппергер рассказал, что сейчас прорабатывается логистический маршрут.

Логистический маршрут нужен для удобной и быстрой поставки запчастей в ремонтный центр.

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В частности, в Украине будут ремонтировать боевые машины пехоты Marder, танки Leopard 1, Leopard 2 и немецкие артиллерийские установки.

Армин Паппергер добавил, что по планам ремонт немецкой бронетехники в Украине должен быть запущен через несколько месяцев.

Сейчас для ремонта немецкой техники ее нужно вывозить в другие страны. Ремонт артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 брала на себя Литва, в которой находится центр Rheinmetall.

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Немецкую технику Украины ремонтировали на предприятии Lithuania Defense Services (LDS). Это предприятие в Литве немецкие компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann открыли в июне 2022 года.

В Литве украинские танки Leopard 2 ремонтируют в сотрудничестве с германской оборонной промышленностью.

Также танки Leopard 2A4 ремонтировали для Украины в Испании. Этим занималось предприятие Santa Barbara Sistemas.

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В 2023 году польская оборонная компания PGZ рассказала, что готовы принимать на ремонт украинские танки Leopard 2.

В прошлом году Rheinmetall наладила в Украине ремонт и обслуживание БМП Marder.

Мілітарний По материалам:

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