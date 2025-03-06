Rheinmetall организует в Украине ремонт немецкой бронетехники — Finance.ua
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Rheinmetall организует в Украине ремонт немецкой бронетехники

Технологии&Авто
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Rheinmetall организует в Украине ремонт немецкой бронетехники
Rheinmetall организует в Украине ремонт немецкой бронетехники
Немецкий концерн Rheinmetall наладит в Украине ремонт немецких танков и артиллерийских установок.
Главный исполнительный директор концерна Армин Паппергер рассказал, что сейчас прорабатывается логистический маршрут.
Логистический маршрут нужен для удобной и быстрой поставки запчастей в ремонтный центр.
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В частности, в Украине будут ремонтировать боевые машины пехоты Marder, танки Leopard 1, Leopard 2 и немецкие артиллерийские установки.
Армин Паппергер добавил, что по планам ремонт немецкой бронетехники в Украине должен быть запущен через несколько месяцев.
Сейчас для ремонта немецкой техники ее нужно вывозить в другие страны. Ремонт артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 брала на себя Литва, в которой находится центр Rheinmetall.
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Немецкую технику Украины ремонтировали на предприятии Lithuania Defense Services (LDS). Это предприятие в Литве немецкие компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann открыли в июне 2022 года.
В Литве украинские танки Leopard 2 ремонтируют в сотрудничестве с германской оборонной промышленностью.
Также танки Leopard 2A4 ремонтировали для Украины в Испании. Этим занималось предприятие Santa Barbara Sistemas.
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В 2023 году польская оборонная компания PGZ рассказала, что готовы принимать на ремонт украинские танки Leopard 2.
В прошлом году Rheinmetall наладила в Украине ремонт и обслуживание БМП Marder.
По материалам:
Мілітарний
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